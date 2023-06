Advocate van Abrini vraagt jury hem schuldig te verklaren: “Maar hij is niet het monster dat ze van hem maken”

Beschuldigde Mohamed Abrini is de “man met het hoedje”, die zijn kar met explosieven voortduwde in de luchthaven, maar hij is niet het “bloeddorstige monster”, “de harde kern van de terreurcel” of de “bommenmaker” dat het federaal parket van hem maakt. Dat pleitte zijn advocate Laura Pinilla dinsdag op het proces over de aanslagen van 22 maart 2016. Ze vroeg hem geen “nog groter pak aan te meten dan dat hij al aan heeft”.

“We rechtvaardigen niet hetgeen niet te rechtvaardigen valt. We excuseren niet hetgeen niet te excuseren valt”, zei Pinilla dinsdagvoormiddag aan het einde van haar pleidooi. “Natuurlijk” was het Mohamed Abrini die zijn karretje voortduwde in de luchthaven van Zaventem en draagt hij verantwoordelijkheid, zei ze. De verdediging vroeg daarom niet om zijn vrijspraak. Wel richtte Pinilla zich in haar pleidooi tegen enkele “ongefundeerde” zaken, die hem een “nog groter pak aanmeten dan dat hij al aan heeft”.

Pinilla kondigde in het begin van haar pleidooi aan dat ze geen vrijwillige terugtred zou pleiten, als zou Abrini vrijwillig afgezien hebben van de aanslagen omdat hij zijn karretje niet deed ontploffen en achterliet in de vertrekhal. “Iedereen kan gerust ademhalen”, zei ze. Ze citeerde Abrini, die toegaf dat hij een “deel verantwoordelijkheid” heeft, en zei dat hij tijdens het proces ook eerbied toonde voor het leed van de slachtoffers.

“Karikaturaal”

Ja, hij is de ‘man met het hoedje’, zei ze. Maar het is “simplistisch en karikaturaal” om hem af te schilderen als de “eminente terrorist, de grote geradicaliseerde, het lid van de Liwa as Saddiq (de elitebrigade van IS, nvdr), de crème de la crème, de harde kern van de terreurcel”. Evenmin is hij het “bloeddorstige monster” of de “bommenmaker” dat het parket van hem maakt.

Op basis van elementen uit het dossier sprak Pinilla tegen dat Abrini betrokken was bij de productie van de explosieve stof TATP, bij het klaarmaken van de bommen en bij het registreren van de audioboodschappen. Dat was het werk van anderen, in de eerste plaats kamikazes Naijm Laachraoui, Ibrahim en Khalid El Bakraoui, klonk het. Haar pleidooi leek zo een voorafname op de pleidooien over de strafmaat, die pas in september zullen plaatsvinden. Ze insinueerde zelf dat het parket Abrini wou afschilderen als een “monster” om de strafmaat al te beïnvloeden.

Onjuistheden

Ook in het pleidooi van Pinilla klonk weer kritiek op de detentie- en transferomstandigheden, die ervoor zouden gezorgd hebben dat zijn verklaringen niet altijd even coherent waren. En Pinilla, in navolging van een resem andere advocaten van de verdediging, haalde eveneens uit naar federaal procureur Frédéric Van Leeuw, die zich publiekelijk had uitgesproken tegen een proces met een volksjury.

Haar bloed begon te koken tijdens het requisitoir van het federaal parket, zei ze, door de onjuistheden die ze hoorde. “Ze nemen u voor idioten. Ze vonden dat u het niveau niet had voor een proces. Maar ze hebben pech gehad, ze zijn er niet in geslaagd om u weg te werken”, zei Pinilla, die de jury vroeg om niets van het parket voor waar aan te nemen en in de 489 kartonnen van het dossier zelf te gaan kijken wat het er staat. De “grootste leugen” is dat Abrini lid was van Liwa as Saddiq, en dat hij gedurende zijn verblijf van twee weken in Syrië een opleiding kreeg, terwijl hij zelf volhoudt dat hij enkel het graf van zijn overleden broer ging bezoeken.