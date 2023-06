Celstraf voor twintiger die relatie had met 15-jarig meisje: “Ze moest een hoofddoek dragen en poseren met wapens”

I.V. leerde het meisje kennen aan het station van Roeselare. Ze vormden ongeveer een jaar een koppel tot V. op 17 november vorig jaar opgepakt werd. In die periode vulde V. volgens de advocaat van het meisje haar hoofd met allerlei gedachtegoed dat niet het hare was.

“Ze moest een hoofddoek dragen, hij toonde haar propagandafilmpjes en hij liet haar poseren met wapens”, zei de advocaat op het proces. “Ze begon ook drugs te gebruiken en spijbelde op school door hem. Hij nam haar zelfs mee tot in Frankrijk. Gelukkig hadden ze geen geld om verder door te reizen.”

Contactverbod

Toen de vader van het slachtoffer hoorde van de relatie, gaf hij V. zelfs nog een kans. “Ik maakte hem duidelijk dat zo’n relatie in België niet kan, maar gaf hem nog de kans om te wachten tot ze 18 was. Hij zei zelf dat het in zijn cultuur ook niet mocht, maar hij deed toch verder.”

Volgens de beklaagde was dat enkel op aandringen van het slachtoffer en wist hij in het begin niet hoe oud ze precies was. “Het klopt ook niet dat ze door hem drugs begon te gebruiken”, zei zijn advocaat. “Dat deed ze voordien al en dat mocht eigenlijk niet van mijn cliënt.”

Volgens de rechter wist I.V. goed genoeg hoe oud het meisje was. Naast de celstraf legde de rechter hem ook een contactverbod van vijf jaar op met het slachtoffer.