Vlaamse primeur: huisdieren kunnen op bezoek komen als hun baasje in het ziekenhuis ligt

In het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden is het eerste huisdierenpaviljoen van Vlaanderen geopend, waar huisdieren van ziekenhuispatiënten op bezoek kunnen komen. Het hele project kwam tot stand vanuit het oncologie- en palliatief team dat regelmatig die vraag van hun patiënten kreeg. “Het is dan ook heel mooi dat het idee ontstaan is vanuit die signalen die we hoorden van patiënten die hun huisdier misten”, zo zei algemeen directeur van het Sint-Trudo Ziekenhuis Cindy Monard.

De teams legden het idee van een dierenpaviljoen zoals dat van Villa Samson in Brussel voor aan de directie die meteen het licht op groen zette. Dankzij de benefietacties van de organisatie Fighters Against Cancer werd 141.666 euro bijeengebracht.

Voor kankerpatiënten en terminale patiënten weegt het gemis van hun huisdier zeer zwaar. Vaak krijgen ze naast een lichamelijke klap ook een mentale klap door hun ziekte. Ook voor patiënten die in de laatste fase van hun leven zitten is het afscheid nemen van hun huisdier zeer belangrijk. Om hygiënische redenen konden huisdieren tot nu toe niet op bezoek komen. Daarom werd er op negen maanden tijd een heel paviljoen gebouwd dat bereikbaar is vanaf de parking met de wagen waardoor het huisdier niet doorheen het ziekenhuis moet.

“In het verleden deden we wat we konden om mensen toch de mogelijkheid te geven om hun hond of kat te ontmoeten”, zo laat psychologe en een van de initiatiefnemers, Nele Kerkhofs, weten. “Dat moet in een buitensituatie want binnenin de ziekenhuiskamer gelden strenge hygiënenormen, die niet toelaten dat dieren daar komen. Nu gaat dat allemaal veel eenvoudiger en aangenamer zijn als we die momenten in ons paviljoen kunnen organiseren.” Ook patiënten die door hun ziekte aan hun bed gekluisterd zijn kunnen met bed en al terecht in het paviljoen.

Vanaf september begint het ziekenhuis ook met een project waarbij therapiedieren zullen helpen met de motorische revalidatie van de patiënten.