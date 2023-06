Familie van Romy (26), die omkwam in Australië, bedolven onder reacties: “Deze tragedie treft ons allemaal”

Honderden mensen betuigden reed hun medeleven aan de familie en velen lieten al weten dat ze ook willen helpen om Romy een passend eerbetoon te geven. Ook de burgemeester van Beveren, Marc Van de Vijver (CD&V) reageerde al. “Ik kende de familie uiteraard ook zeer goed. De mama van Romy zat voor onze partij meerdere jaren in de gemeenteraad. Deze tragedie treft ons dan ook allemaal, maar zeker en vast de dorspgemeenschap in Kieldrecht waar letterlijk iedereen elkaar kent.”

Van de Vijver gaf zijn administratie intussen de opdracht om samen met de federale overheid alle zeilen bij te zetten om de repatriëring van het stoffelijk overschot zo snel mogelijk in orde te brengen. “Maar uiteraard hangen we daarbij ook af van de overheid in Australië, waar allicht ook eerst het volledige onderzoek naar de omstandigheden van het ongeval moet zijn afgerond.” Vermoedelijk zal het nog een tweetal weken duren voor het lichaam van Romy terug in België zal zijn.

Sporthal

De familie van Romy bereidt intussen alvast een passend afscheid voor. “We hopen met z’n allen om dat in de Kieldrechtse sporthal te kunnen doen. Dat was zowat de tweede thuis van onze dochter,” laat papa Mario weten. De familie stelde de vraag alvast aan de gemeente. (Lees verder onder de foto)

Romy Styleman kwam vorige week in Australië om het leven tijdens een ongeval. — © familie Styleman

“Romy was er sinds haar kleuterjaren actief bij turnkring Gymno Waasland. De jongste jaren was ze er ook trainster. Op elke activiteit die de club organiseerde, was ze van de partij. Het zou niet alleen een mooi symbolisch afscheid zijn, het zou ook de kans geven om de vele honderden vrienden en kennissen de uitvaart mee te laten bijwonen”, klinkt het nog bij de familie.

Die blijft oproepen om foto’s en filmpjes van Romy die mogelijk nog ergens de ronde doen, op te sturen via mail naar boelcharis@hotmail.com.