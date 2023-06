DE INSIDER. Wie is Emma Meesseman, de ster van Belgian Cats: “Ze laat alles heel simpel lijken, vooral wat heel moeilijk is”

Een historische overwinning, zo mogen we het goud noemen dat de Belgian Cats haalden op het EK. Die prestatie is zeker ook te danken aan sterspeelster Emma Meesseman. “Als zij op een veld verschijnt, speelt ze niet alleen zelf bijzonder goed. Ze laat ook heel de ploeg draaien”, legt sportjournalist Hans Jacobs uit in onze podcast. Maar ze heeft ook een enorm effect op het basketbal in ons land: 48% meer meisjes willen basketballen: “Zo veel meisjes dat er te weinig coaches zijn.”