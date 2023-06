Officieel: Dries Wouters voor vier jaar naar Lommel SK

Dries Wouters in actie tegen zijn ex-club KRC Genk. — © BELGA

Lommel SK heeft de komst van Dries Wouters afgerond. Het 26-jarige Genkse jeugdproduct komt over van Schalke 04.

Wat al even in de lucht hing, is nu ook officieel. Dries Wouters (26) maakt de overstap van het Duitse Schalke 04 naar Lommel SK. De Tongenaar tekende aan de Gestelsedijk een contract voor vier seizoenen. Zijn transfer wordt vandaag nog aangekondigd op de clubkanalen.

Met Wouters haalt Lommel een ervaren Belgische kracht in huis, die zowel op het middenveld als in de verdediging kan spelen. Het voorbije anderhalf jaar werd Wouters door Schalke uitgeleend aan KV Mechelen. Malinwa wilde de polyvalente linkspoot ook graag definitief overnemen, maar kon niet tippen aan het financiële voorstel van de Noord-Limburgers. Wouters legde vorige week woensdag al met succes zijn medische en fysieke testen af. Ook Genk pikt nog een graantje mee van de transfer via een doorverkooppercentage.