Premier De Croo over toekomst van minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib: “Parlement moet in eer en geweten oordelen”

Voor premier Alexander De Croo is het aan de Kamer om zich uit te spreken over de toekomst van minister Hadja Lahbib (MR) binnen de federale regering. Hij benadrukt wel dat er nog bijzonder veel werk op de plank ligt. “Dit moeten we achter ons kunnen laten”, aldus premier De Croo.

Ondanks twee lange vergaderingen van de bevoegde Kamercommissie, is minister van Buitenlandse Zaken Lahbib er niet in geslaagd het vertrouwen te herwinnen van vooral PS en Ecolo-Groen. Donderdag staat in de plenaire vergadering een vertrouwensstemming op de agenda en het is dus allesbehalve zeker of Lahbib die overleeft.

Volgens premier De Croo ligt de bal nu in het kamp van het parlement. “Minister Lahbib heeft gisteren antwoord gegeven op pertinente vragen. Ze heeft aangegeven dat ze zaken beter had moeten doen en dat ze die beter zal doen. Het parlement moet nu in eer en geweten, weloverwogen en verantwoord een beslissing nemen.”

De eerste minister benadrukt daarbij dat er heel veel werk op tafel ligt, zoals de verlenging van de kerncentrales en de fiscale hervorming. “Dit moeten we achter ons kunnen laten”, vindt hij.