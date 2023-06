Als het niet de meest bepalende transfer van de zomer is, dan wel de meest verrassende. Manchester City-kapitein İlkay Gündoğan (32) verlaat de ploeg die het voorbije seizoen zo goed als alles gewonnen heeft voor Barcelona, club in financiële problemen. Voor City is het de eerste keer sinds de overname dat het een speler die het liever niet kwijt zou raken, toch ziet vertrekken. Opsomming van de samenloop van omstandigheden die dat mogelijk maakte.