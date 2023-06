Moeder en twee kinderen verdwenen in Elsene

De politie is op zoek naar de 31-jarige Sandrine Gillain die samen met haar twee kinderen van 8 en 2 verdween op zaterdag 24 juni.

Sandrine Gillain werd voor het laatst gezien op zaterdag 24 juni omstreeks 20.30 uur in de Collegstraat in Elsene. Sindsdien ontbreekt elk spoor van de 31-jarige vrouw. Ze is samen met haar twee kinderen, de 8-jarige Inaya Mouhoua en de 2-jarige Nassim Mouhoua, vertrokken.

De moeder is groot en mager gebouwd. Ze heeft lang donker haar. Er is niet geweten welke kledij zij droeg op het ogenblik van haar verdwijning.

Aan Sandrine wordt gevraagd om contact op te nemen met haar naasten of met de politie om hen gerust te stellen.

Wie meer informatie heeft, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie op het nummer 0800/30.300.