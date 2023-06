Een maand voor de competitiestart is er nog geen versterking bij Anderlecht: Jesper Fredberg is geen Herman Van Holsbeeck

De klok tikt. Anderlecht heeft nog een maand tot de competitiestart, maar er is nog geen versterking. Het is van 2014 geleden dat de fans zo lang moesten wachten op de eerste transfer? CEO Jesper Fredberg is dan ook een ander type dan Herman Van Holsbeeck. In de tijd dat veel kon bij RSCA nam Van Holsbeeck veel marge om te onderhandelen. Hij was een echte verkoper, terwijl de Deense baas (terecht) categoriek is wat prijzen en lonen betreft. Ook daarom slepen dossiers als Kasper Dolberg langer aan.

AS Eupen heeft net Kasper Möhwald van Union Berlin binnengehengeld. Zo zijn Anderlecht en Kortrijk – dat met overnameperikelen kampt – de enige overgebleven eersteklassers die nog geen transfers deden. Dat is niet de paars-witte gewoonte. Bijlange niet. Als we kijken naar het voorbije decennium dan legde RSCA zowat elk jaar (ruim) voor de zomervakantie een eerste speler vast. Denk aan Sven Kums op 2 juni 2017, Ivan Obradovic op 23 juni 2015 of zelfs Lior Refaelov 26 april 2021. De fans konden zich steevast vroegtijdig verlekkeren op een nieuwe naam.

De laatste keer dat een transfer zo lang uitbleef was in 2014 toen Steven Defour vanuit Porto pas neerstreek op 13 augustus voor zo’n 6 miljoen euro. De aanhang was toen lastig. Anderlecht was nochtans kampioen geworden, maar had al sterkhouders als Kouyaté en Gillet laten gaan. Sportief directeur Herman Van Holsbeeck werd op de korrel genomen omdat hij er toen ook niet in slaagde Daniël Van Buyten aan boord te krijgen bij Anderlecht. Zoiets overkwam Van Holsbeeck daarna niet meer. Nadien zorgde de manager elk jaar voor een amuse-gueule en zo deden ook zijn opvolgers het vaak.

Alleen is de context bij Anderlecht veranderd en is Jesper Fredberg een ander type. Herman Van Holsbeeck was een man van kopen en verkopen. Als alle partijen zich flexibel opstelden was een compromis gegarandeerd realiseerbaar. Mooi loon, goeie transferprijs... Dikwijls gebeurde dat ook met de hulp van bevriende makelaars waardoor Van Holsbeeck later in de problemen kwam in de zaak-Propere Handen.

Het blijft wachten op de komst van Kasper Dolberg. — © DeFodi Images via Getty Images

Dat pad wordt niet meer bewandeld. Er wordt minder gemarchandeerd op Anderlecht, want de tijd dat geld geen probleem was is voorbij. Pas op, Jesper Fredberg mikt nog steeds op mooie targets. Zo zijn Kasper Dolberg van Nice en Santiago Hezze van Huracan dikke vissen, maar paars-wit gaat niet mee in een opbod. Ze checken of het haalbaar is, doen een – volgens hen – marktconform voorstel en geven dan bedenktijd. Te hongerig overkomen is nooit goed.

Geen recht op missers

Soms blijkt dan dat er te veel tussenpersonen willen mee profiteren en dan wordt het dossier in de koelkast gestoken zoals dat van Santiago Hezze. Soms blijkt dat Anderlecht niet zo veel wil geven als wat de moederclub eist. Dat was het geval bij Ezechiel Banzuzi waarvoor OHL naar verluidt zo’n 1 miljoen betaalde aan NAC Breda. Soms blijkt ook dat een dure speler ook nog andere opties exploiteert. Wellicht is Milan van Ewijk van Heerenveen in dat geval.

Bij de transfer van Santiago Hezze willen er te veel tussenpersonen hun graantje meepikken. — © Getty Images

Fredberg moet vooral voelen dat een potentiële aanwinst goesting heeft om naar Anderlecht te komen. Het sportieve project moet een prioriteit zijn. Ook al is het nu een uitdaging om topspelers te lokken zonder Europees voetbal. Lang niet iedereen staat te springen voor paars-wit, maar als er een opening is zoals bij Kasper Dolberg dan wordt er, zonder zot te doen, toch geprobeerd om een doorbraak te forceren. Als Nice de prijs nog wat laat zakken – de Fransen wachten zo lang mogelijk – dan zit de verhuis van de Deense spits erin.

Anderlecht wil prijs-kwaliteit de juiste deals doen. Zo moet de club via een gezond beleid weer succes boeken, maar dat vergt geduld. Fredberg is een joviale bevlogen man als een makelaar tegenover hem zit – ook de huidige spelers schatten zijn nauwe betrokkenheid bij de A-kern hoog in – maar aan de onderhandelingstafel is de Deen categoriek. Lukt een bepaald dossier niet, dan zijn er ook andere opties. Vandaar dat er zoveel namen circuleren bij RSCA. Trouwens, ook op uitgaand vlak is Fredberg zo categoriek. Bart Verbruggen (Brighton), Hendrik van Crombrugge (Genk) of Lucas Stassin (Westerlo) zullen pas vertrekken als hij de juiste prijs krijgt. Westerlo bood al drie keer op Stassin en zit nu ruim boven het half miljoen, maar het is afwachten of Anderlecht dat goedkeurt.

In elke linie versterking halen, is sowieso geen makkelijke job. Vooral omdat er bij Anderlecht geen recht meer is op missers. Na de desastreuze 11de plaats, moeten de nieuwkomers snel renderen om beter te doen. Zeker als ze wat budget opslurpen. Ook op dat vlak had Van Holsbeeck in zijn tijd iets meer marge. Als Anderlecht in de top drie eindigde verhulde dat weleens een mislukte aankoop.