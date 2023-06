“Ik denk het niet”: Kylian Hazard verklaart waarom broers Eden en Thorgan wellicht niet naar RWDM komen

Eden Hazard zit sinds begin juni zonder club nadat zijn contract bij Real Madrid plots in onderling overleg ontbonden werd. Nu moet hij een keuze maken: zijn carrière verderzetten of stoppen met voetballen? Hij neemt tijdens zijn vakantie de tijd om er serieus over na te denken. Ook broer Thorgan zoekt naar een nieuwe uitdaging omdat hij bij Dortmund op een dood spoor zit.

In de voorbije weken kwam het gerucht op gang dat Eden zijn jongere broer Kylian weleens zou kunnen vervoegen bij RWDM. Zou het? “Neen, ik denk het niet”, is Kylian Hazard duidelijk bij RTBF. Maar er is wel over nagedacht. “Mocht Thierry Dailly (ex- voorzitter, red.) gebleven zijn, dan kon er misschien over gepraat worden, maar Thierry is er niet meer. Nu hij weg is zie ik het nut er niet van in om er nog over na te denken om mijn broers naar hier te halen. Alle Hazards geloofden in dit project met Thierry. Maar nu hij er niet meer is, heeft het geen zin meer.”

Dailly werd eind vorige maand op straat gezet door de Amerikaanse eigenaar John Textor nadat die - volgens de Amerikaan - financieel had gesjoemeld en voor een toxische werksfeer had gezorgd. Dailly was al sinds 2015 voorzitter van RWDM.

© BELGA

RWDM is intussen in bijzondere omstandigheden aan de trainingen begonnen. “Het voelt aan alsof we gewoon een vrij weekend gehad hebben”, aldus Hazard. “Het is een beetje moeilijk, maar ik denk dat het vorig jaar ook zo was. Ongerustheid? Ik weet het niet, we zullen zien… De eerste match van het seizoen is thuis tegen Genk, ik hoop dat we een ploeg zullen hebben die er klaar voor is. Wat de ambities zijn, weten we niet op dit moment. We wachten af wat men van ons verwacht.”