Belgische voetbalbond door UEFA beloond met award voor “uitmuntende bijdrage” aan het voetbal

De UEFA riep het FootbALL-programma in het leven om de kracht te benadrukken die het voetbal kan uitoefenen om een positieve sociale verandering teweeg te brengen in de maatschappij. Het programma werd eerder deze maand gelanceerd tijdens de finale van de Champions League.

Dinsdag maakte de UEFA bekend dat de KBVB in de prijzen valt. “De Belgische voetbalbond heeft het onderwerp duurzaamheid proactief benaderd en was een van de eerste nationale bonden die een alomvattende strategie voor maatschappelijk verantwoord voetbal opstelde”, klinkt het in een mededeling. “Bovendien stelde de KBVB concrete antidiscriminatieprogramma’s op en maakte de Belgische voetbalbond middelen vrij voor vluchtelingen en leden met een handicap binnen de voetbalfamilie.” De UEFA looft ook het actieplan tegen racisme en discriminatie (Come Together) dat de KBVB de voorbije jaren uitwerkte.

“De KBVB streeft er eveneens naar om iedereen toegang te geven tot voetbal en daarom zijn er verschillende nationale teams opgericht voor personen met een verstandelijke of motorische handicap om te voetballen in een categorie die exclusief voor hen is gereserveerd”, gaat de Europese voetbalbond verder, die verwijst naar de Blind Devils, Deaf Devils, Red Flamingo’s, Special Devils en Special Flames.

Naast de KBVB (als nationale voetbalbond) waren er ook FootbALL Awards voor een nationale Liga (de Duitse voetballiga), een club (Arsenal) en ex-voetballer (de Fransman Lilian Thuram). De Human Rights Steering Group van de UEFA selecteerde de laureaten.