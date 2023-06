Sterker, jonger en met een grotere kern: zo wil AA Gent er komend seizoen uitzien

Een looptraining op de nuchtere maag, gevolgd door een krachttraining én een voetbaltraining in de namiddag: de voorbereiding van AA Gent is officieel gestart. Voorlopig met twintig spelers. Nog zonder internationals Hong, Okumu en Tissoudali, maar met twee volkomen nieuwe gezichten: verdediger Watanabe die van KV Kortrijk overkwam voor 3,5 miljoen euro en middenvelder Pieter Gerkens, voorlopig nog revaliderend. Ook drie Belgische beloften werden gepromoveerd naar de A-kern: verdedigers Brian Agbor (22) en Bram Lagae (20), alsook aanvaller Matias Fernandez-Pardo (19). Beloftenspeler Ahmed Abdullahi (19) en aanwinst Keegan Jelacic starten voorlopig ook met de eerste ploeg maar of dat permanent is, valt af te wachten.

© James Arthur

Met Sven Kums (35), Laurent Depoitre (34) en Tarik Tissoudali (30) als enige dertigers is de kern sterk verjongd. “Dat was nodig. Tenzij er opportuniteiten komen, houden we daar ook rekening mee in de aanwerving”, zegt trainer Hein Vanhaezebrouck. Smal is zijn selectie ook. Vrijdag volgt al een eerste oefenwedstrijd en daarvoor zijn maximaal negentien fitte spelers voorhanden. Daaronder vijf nieuwe jongeren én vier keepers. “Voor die eerste wedstrijd zullen we vier, misschien vijf spelers extra uit de beloften moeten halen. Het is niet de bedoeling dat het zo blijft, zeker omdat we over minder dan vijf weken al Europees spelen.” Transfers zijn welkom dus.

Alleen Manchester City speelde de voorbije twee seizoenen in totaal meer wedstrijden dan AA Gent. Maar Pep Guardiola kan makkelijk twee topelftallen opstellen. AA Gent vorig seizoen niet, waardoor de minste blessure het roteren belette en voor nog vermoeidere spelers zorgde. Dat “watervaleffect” wil Hein Vanhaezaebrouck dit keer vermijden. Niet alleen door “belastbare” spelers aan te trekken zoals Watanabe, bij Kortrijk elke seconde op het veld. “De meeste Belgische clubs tellen minstens 23 veldspelers, soms tot 26. Bij ons waren dat er op het einde slechts 20 meer. Dat verschil is te groot. We moeten absoluut ook naar 23, 24 spelers. Het is niet de bedoeling dat nog verder aan te vullen met jongeren. En we willen voldoende titularissen. Een groep van 30 met slechts 14 titularissen, daar ben je niets mee. In totaal hebben we 20 veldspelers, maar dan mét al die jongeren én Depoitre die nog lange tijd out is. Het is wachten tot er wat beweegt op transfervlak. Maar als je talmt, verlies je ook opties. Dat is al gebeurd. Laat ons hopen dat zich dat niet herhaalt, of je komt in de problemen. Dan moet je je huiswerk weer helemaal opnieuw maken.”

© BELGA

Okumu, Castro-Montes, Fofana

Zo verkoos Charles Vanhoutte Union. Over de polyvalente Tatsuhiro Sakamoto (26) van KV Oostende, bestaat nog geen deal. Of Kamil Piatkowski opnieuw gehuurd, dan wel gekocht kan worden, bestaat nog geen duidelijkheid.

Spelers die Gent verlaten, worden vervangen, zo werd Vanhaezebrouck beloofd. Dat kunnen er wel nog wat zijn. Davy Roef wil meer speelminuten, Alessio Castro-Montes ligt slechts een jaar meer onder contract en kan rekenen op interesse uit Frankrijk, Italië en Duitsland – onder andere Augsburg en Hamburg. Ook Joseph Okumu stuurt, net als vorige zomer, aan op vertrekken.

En wat met Malick Fofana? De nog steeds maar 18-jarige jeugdinternational heeft slechts een contract tot volgende zomer. AA Gent probeert dat al een hele tijd open te breken, maar de gesprekken lopen bijzonder stroef. Ook de staf is nog niet compleet. Ex-assistent Nicolas Lombaerts wordt niet vervangen, de eveneens gestopte videoanalist Kenny Santy wél. Vanhaezebrouck beseft: “Er ligt nog veel werk op de plank.”