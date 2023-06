Bestuurscomité van de Kamer buigt zich over opmerkelijke nota’s: Goedele Liekens en Christian Leysen vragen onkosten aan voor reizen die ze niet aangevraagd hebben

Het Bestuurscomité van de Kamer moet zich over een paar opmerkelijke nota’s buigen. De diensten van de Kamer zijn daarin kritisch over de vraag tot terugbetaling van de reiskosten van twee Open VLD’ers. Christian Leysen en Goedele Liekens organiseerden zelf hun reis, zonder de Kamer in te schakelen, en nu willen ze hun geld terug.

Zo vraagt Leysen 780,76 euro terug voor de parlementaire vergadering die de OESO in Parijs op poten zette. De Kamer had echter al Benoît Piedboeuf afgevaardigd, die netjes via de geijkte kanalen liet weten dat hij wilde deelnemen. Leysen schreef zich op eigen initiatief in, zonder langs de Kamer te passeren.

Maar nadien vroeg hij wel om zijn onkosten te vergoeden. 186 euro voor de tgv van Rijsel naar Parijs. 286,66 euro voor zijn hotelkosten. “De heer Leysen heeft gewoon een bewijs van elektronische betaling voorgelegd, waarop de hotelnaam met de hand is geschreven en dus niet, zoals gebruikelijk, een hotelfactuur op naam van de Kamer”, staat in de nota te lezen. Dan nog een diner in aanwezigheid van Piedboeuf en wat taxiritten.

Christian Leysen (Open VLD). — © BELGA

Een vergelijkbare nota ging over de kosten die Liekens maakte op weg naar de VN-commissie over de positie van de vrouw in New York. Zij betaalde vliegtuigtickets van 2.995,87 euro. Maar die dienstreis werd niet voorgelegd aan de bevoegde Kamerinstanties, ook al vertrok Liekens als ‘Women Political Leader’ op uitnodiging van de Belgische consul-generaal in New York. “Het Adviescomité voor Maatschappelijke Emancipatie heeft dit jaar beslist geen lid naar deze conferentie af te vaardigen”, merken de diensten van de Kamer op.

Vergetelheid

“Klopt niet”, zegt Liekens. “De Kamer stuurt normaal gezien elk jaar iemand naar die commissie. Door een vergetelheid is dat dit jaar niet gebeurd. Mijn medewerker en ik waren gewoon te laat om mijn vliegtuigtickets aan te vragen. We waren daar met twintig mensen in de delegatie, onder wie toenmalig staatssecretaris Sarah Schlitz (Ecolo) en vicepremier Petra De Sutter (Groen). En ik ben de enige van wie het ticket niet is betaald. Dit is een simpele menselijke fout.”

Liekens moest er uiteindelijk zelfs de speech geven voor België, omdat de regeringsleden niet langer beschikbaar waren. “En ik moet dan als enige opdraaien voor al mijn kosten? Het is toch niet abnormaal dat ik die kosten terugvraag.”

Ook Leysen valt uit de lucht. “Ik wist niet dat er een probleem was. De vraag tot terugbetaling heb ik teruggetrokken. Noem het een procedurefout.”

