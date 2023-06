Bondscoach Jacky Mathijssen zet zelfs UEFA op zijn plek na uitschakeling Jonge Duivels: “Er zijn dromen van jonge voetballers gestolen”

Messcherp was Jacky Mathijssen na de uitschakeling van de Jonge Duivels op het EK. De Belgische beloften verloren met 2-1 van Portugal na een late, discutabele strafschop en zagen zo een plek in de kwartfinales door de neus geboord. “Zelfs op de bank van de Portugezen keken ze schuin weg.”

Geen Duivel die na de wedstrijd de interviewers van de UEFA te woord wilde staan. Te boos op de Europese voetbalbond voor de strafschop – na een arm van Zeno Debast in een Portugees gezicht - die hen een minuut voor het einde van de reguliere speeltijd een plaats in de kwartfinales op het EK kostte. Na het laatste fluitsignaal belaagden de beloften Willy Delajod, de Franse scheidsrechter massaal.

Jacky Mathijssen stond de pers na de match wel te woord. “Ik heb in mijn carrière als trainer en speler al veel meegemaakt, maar dit moment ga ik nooit vergeten”, vertelde de bondscoach aan de internationale pers. “Eén beslissing van de scheidsrechter heeft de dromen van een hoop jonge gasten, goeie voetballers, weggenomen. Gestolen. Do you agree?” De Georgische journalist in kwestie wilde Mathijssen zijn gelijk niet geven en hield het bij een beleefde ‘thank you’.

“No questions for UEFA”

Na de wedstrijd had Mathijssen nog een uitvoerige discussie met technisch directeur Frank Vercauteren, die de wedstrijd net als Domenico Tedesco bijwoonde. Over het geleverde spel was Mathijssen zelf kort. “We verdienden op zijn minst een gelijkspel, wat uiteindelijk genoeg zou geweest zijn om door te gaan. Uiteraard kan je altijd discussiëren over kwaliteit in de box. Maar de vorige wedstrijd hadden we al vraagtekens bij bepaalde beslissingen. Dat kon je toen nog kaderen door het publiek dat zijn rol speelde. Maar vandaag was dat er niet. Zelfs op de Portugese bank zag je bij de strafschop mensen schuin wegkijken en denken: dit hebben ze ons echt wel in het bakkie gegeven. Na de match wilden ze mij nog wel de hand komen schudden, maar je kan je wel voorstellen dat de emoties toen even de bovenhand namen.”

Ook op de persconferentie had Mathijssen duidelijk nog niet alle emoties verteerd. Toen een medewerkster van de UEFA een microfoon, met daarop het EK-logo, dichterbij wilde schuiven, duwde de bondscoach die ostentatief weg. “UEFA? No, no. Geen vragen voor jullie. (zucht) Fair play… Ik weet wel dat ik wat subjectief ben, maar dit zijn mijn kleine jongens, hé.”

“Mijn functioneren zal geëvalueerd worden”

Kleine jongens van wie Mathijssen woensdagmorgen afscheid neemt. De nederlaag tegen Portugal betekende een bitter einde van een succesvolle (kwalificatie)campagne. “Ik heb de jongens bedankt voor twee fantastische jaren”, sprak Mathijssen. “Van sommige jongens nemen we nu afscheid, maar allemaal gaan ze een schitterende carrière tegemoet. Ik hoop dat ik daar een klein steentje aan heb kunnen bijdragen. Ik hoop dat de jongens hier sterker uitkomen en nu weten dat dit een factor is die meespeelt. Dat ze hun keeper niet mogen beschermen, zeker niet als de scheidsrechter al een aanloop naar een bepaalde beslissing aan het nemen was...”

“Hoe lang ik nodig zal hebben om de knop om te draaien? Drie dagen. Thuis wacht mijn familie, daar gaat het leven verder. Vroeg of laat zullen er mensen mijn functioneren evalueren. Dat wacht ik rustig af en dan zien we wel weer verder.”

“We hebben afgezien”, geeft Portugese bondscoach Rui Jorge toe

“Ja, we hebben afgezien”, gaf de Portugese bondscoach Rui Jorge op een persconferentie nadien toe. “Maar ik kan ook vertellen over de goede zaken in ons spel. Ik denk dan aan de organisatie, de wil en het geloof dat we behielden. Er waren ook een paar mooie aanvallen. Het is niet makkelijk als je op voorsprong komt, om dan een goal te slikken en weer terug te moeten vechten”, legde hij uit.

Portugal bengelde bij aanvang van de wedstrijd op de laatste plaats en stond dus met de rug tegen de muur. “We moesten de wedstrijd winnen. De spelers waren de hele tijd gefocust. Er waren een paar individuele fouten, maar we hadden geluk dat we opnieuw scoorden”, aldus de T1.

“Het was waarschijnlijk niet onze beste wedstrijd, maar we wilden winnen en dat hebben we gedaan”, vatte Pedro Neto, uitgeroepen tot Man van de Match, samen. “Onze eerste helft tegen Georgië (2-0 nederlaag, red.) was erg goed, ondanks het feit dat we twee doelpunten tegen kregen. Tegen Nederland (1-1) speelden we een deel van de wedstrijd goed georganiseerd. Vandaag waren we erg goed aan de bal. Na de penalty waren we erg gefocust om het resultaat vast te houden.”