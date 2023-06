Zomer moet nog beginnen en we hebben al meer vakantie opgenomen dan anders

Voor het eerst in vijf jaar tijd hebben meer dan de helft van de werkende Vlamingen al vakantiedagen opgenomen vóór de zomervakantie begint. Het gaat om 51,1 procent, wat meer is dan vorig jaar (44,9%) en ook meer dan in 2019 (47,3%).

In 2020 en 2021 lag het cijfer nog lager, maar door de coronapandemie zijn die cijfers niet relevant. Het systeem van tijdelijke werkloosheid en een groter aantal ziektedagen vertekent het beeld.

De cijfers komen van hr-dienstverlener Acerta. Die analyseerde de reële gegevens van 407.000 werknemers in dienst bij 32.000 bedrijven. Acerta berekende dat we in de eerste helft van dit jaar gemiddeld 3 procent van onze werktijd doorbrachten in vakantie.

Dat is uiteraard altijd minder dan in de tweede helft van het jaar, want het gros van de vakantiedagen wordt tot juli en augustus opgespaard. Maar het zijn wel meer vakantiedagen dan anders in de eerste jaarhelft. Het gaat om 8 procent meer vakantiedagen dan in 2022 en 2,5 procent meer dan in 2019.

