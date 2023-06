Radicaal voorstel: wie zwaar ongeval veroorzaakt, verliest rijbewijs tot zaak voorkomt in rechtbank

Een bestuurder die een ernstig ongeval veroorzaakt, moet zijn rijbewijs inleveren tot wanneer de rechtbank in die zaak een vonnis heeft uitgesproken, aldus wetsvoorstellen van zowel de Franstalige liberalen als socialisten. Ook al is het soms “maanden tot zelfs jaren wachten” op dat proces.

Wie vandaag een zwaar verkeersongeval veroorzaakt, ziet zijn rijbewijs meestal meteen ingetrokken voor een periode van vijftien dagen. Die periode kan vervolgens twee keer met drie maanden worden verlengd, maar volgens MR-Kamerlid Benoît Piedboeuf gebeurt zo’n verlenging eerder zelden, vernam hij van “actoren in het veld”.

Gevolg: bestuurders die een zwaar verkeersongeval veroorzaken – en met “zwaar” bedoelt hij ongevallen met zwaargewonden of doden waarbij de bestuurder onder invloed van drank of drugs was, of er veel te snel werd gereden – krijgen nog voor de start van het proces hun rijbewijs terug, meestal tot ontzetting van de nabestaanden van het slachtoffer. “En dat gebeurt bovendien zonder dat de wegpiraat enige maatregel wordt opgelegd, bijvoorbeeld iets doen aan zijn drankverslaving.”

“De families van de slachtoffers ervaren dit terecht als onbegrijpelijk maar ook onrechtvaardig”, aldus PS-Kamerlid Laurence Zanchetta, die met enkele dagen verschil in De Kamer een haast identiek wetsvoorstel indiende.

Net als Piedboeuf wijst ze op het feit dat veroorzakers van zware ongevallen vaak recidivisten zijn. Om nieuwe tragedies te voorkomen, wanneer zo iemand na bijvoorbeeld vijftien dagen zijn rijbewijs terugkrijgt, moet het rijbewijs van zo’n bestuurder minstens ingetrokken blijven tot wanneer de rechtbank zich over de zaak heeft uitgesproken. Waarbij de indieners beseffen dat het op die rechtszaak “soms maanden tot zelfs jaren wachten is”.

Een erg controversiële maatregel dus, maar volgens beide partijen absoluut nodig, gelet op de vele zware verkeersongevallen op onze wegen. Zanchetta: “België behoort binnen Europa tot de landen met de meeste ongevallen en slachtoffers, waarbij we het fors slechter doen dan onze buurlanden.” Piedboeuf heeft het over “te veel tragedies op onze wegen”, die een dergelijke zware aanpak nodig maken.

Rijbewijs met punten

Het verregaande wetsvoorstel kan niet los worden gezien van de politieke impasse over de invoering van het rijbewijs met punten. PS en MR verzetten zich daar dusdanig zwaar tegen dat de invoering ervan intussen complete utopie is geworden.

Volgens beide partijen is zo’n puntenrijbewijs niet nodig als een aantal belangrijke hiaten in de verkeerswetgeving fors worden aangescherpt, zoals een veel langere intrekking van het rijbewijs na een zwaar ongeval.

CD&V en Vooruit, wél grote voorstanders van het rijbewijs met punten, zijn het Franstalige wetsvoorstel niettemin niet ongenegen: “We gaan het de komende weken met een open vizier bekijken”, aldus zowel Joris Vandenbroucke als CD&V-Kamerlid Jef Van den Bergh.

Allebei beklemtonen ze echter dat het rijbewijs met punten “een veel efficiëntere manier zou zijn om zware verkeerscriminelen van de weg te halen. Terwijl er hier wordt ingegrepen wanneer er het zware verkeersongeval al gebeurd is, kan het rijbewijs met punten ervoor zorgen dat zo’n bestuurder al veel eerder zijn of haar rijbewijs kwijtspeelde. Onbegrijpelijk dat de Franstalige partijen dat niet willen inzien”.

