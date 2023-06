Opmerkelijke oproep van brandwondencentrum: “Hang deze zomer in elke tent een rookmelder”

Brandwondencentrum Oscare roept jeugdbewegingen op om rookmelders te plaatsen in elke tent op kamp. Scouts en Gidsen Vlaanderen is geen voorstander van een verplichting: “We rekenen vooral op het inzicht van onze leiding.”

“Vroeger waren er geen smartphones aanwezig in tenten van jeugdbewegingen”, zegt Peter Van Rossum van Oscare, het nazorg- en onderzoekscentrum voor brandwonden en littekens. “Steeds meer jongeren nemen nu hun gsm mee op kamp, ook al wordt dit niet toegelaten. Ze gaan dan clandestien, met een powerbank in hun slaapzak, de telefoon in hun tentje opladen.”

Dit maakt dat de kans op een brand na een kortsluiting in de powerbank of smartphone aanzienlijk stijgt. Daarom moeten speciale voorzorgsmaatregelen worden genomen, stelt Oscare. “Zorg dat er in de tent een rookmelder is geplaatst om tijdig een signaal te geven bij een mogelijke brand.”

Scouts en Gidsen Vlaanderen zegt dat rookmelders wel kunnen in kooktenten, maar jeugdbewegingen pleiten niet voor de verplichting om er in alle tenten te hangen. “Er moet afgewogen worden of de inspanning om overal rookmelders te hangen de moeite waard is”, zegt verbondscommissaris Jo Deman van Scouts en Gidsen Vlaanderen, dat bijna 90.000 leden telt. “We rekenen vooral op het inzicht van onze leiding. Als zij het nodig achten om een rookmelder op te hangen, dan gaan we hen uiteraard niet tegenhouden.”

Kampvuurbrand

Oscare vraagt jeugdbewegingen daarnaast om hun protocollen aan te passen en om een scenario uit te werken voor wat er moet gebeuren bij brand. “We lezen in de gids ‘Buiten’ van Scouts en Gidsen Vlaanderen allerlei tips over hoe je vuur kan maken”, zegt Van Rossum. “Maar nergens staat wat te doen om vuur te doven. Nochtans is er een reëel gevaar.” Daarnaast vraagt Oscare ook om duidelijkere richtlijnen af te spreken bij wat te doen bij een kampvuurbrand. “De klimaatopwarming zorgt voor drogere weides. Als je dan een kampvuur maakt, is de kans groot dat dat overslaat op de rest van de weide.”

“Vooraleer onze groepen kampvuren maken, zullen zij eerst toestemming vragen aan de lokale overheden”, weet Jo Deman. “Ze zullen ook contact opnemen met de boswachter en de eigenaar van de grond met de vraag of dit wel mag. Wanneer het heel droog begint te worden, volgen wij de berichtgeving van het KMI en het Agentschap Natuur en Bos op. Als zij stellen dat het te droog is of dat de omgeving niet geschikt is om vuur te maken, dan laten wij dat weten aan onze groepen.”

Oscare verzamelde nuttige tips voor een brandveilig kamp in zijn gids ‘Veilig op avontuur’, die gratis te downloaden is op de website van de organisatie. “Daarin lees je bijvoorbeeld dat er een apart signaal moet worden afgesproken voor geval van nood. Vaak verzamelen jeugdbewegingen na een fluitsignaal rond de vlag, in het midden van het terrein, om spelletjes te spelen. Het zou goed zijn een apart signaal af te spreken voor noodsituaties”, besluit Van Rossum.