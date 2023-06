KU Leuven maakt sprong in lijst van beste universiteiten ter wereld en staat op hoogste plaats ooit

De stijging is vooral te danken aan sterke scores voor de parameter ‘internationaal onderzoeksnetwerk’ en ook voor ‘academische reputatie’ en ‘citaties’.

“Dit is een mooie erkenning van internationale academici en werkgevers voor het harde werk van onze onderzoekers”, reageert rector Luc Sels. “Het toont ook aan dat de koers die we volgen, de juiste is.”

De QS World University Rankings worden sinds 2004 gepubliceerd. De ranglijst wordt opgesteld op basis van negen parameters.

De top 10 wordt aangevoerd door Massachusetts Institute of Technology (MIT), University of Cambridge, University of Oxford, Harvard University, Stanford University, Imperial College London, ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology, National University of Singapore (NUS), UC London en University of California, Berkeley (UCB).

De andere Belgen

Universiteit Gent volgt de KU Leuven op de 159ste plaats, daarna volgen de UCLouvain (180ste plaats), de Université Libre de Bruxelles (189ste plaats), Universiteit Antwerpen (248ste plaats), de Vrije Universiteit Brussel (259ste plaats), Université de Liège (421ste plaats), Universiteit Hasselt (551ste plaats) en Université de Mons (tussen de 691ste en 700ste plaats).