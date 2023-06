Nummer 88 op je shirt? Vergeet het! Serie A gaat rugnummer voortaan verbieden

Het Italiaanse voetbal heeft dinsdag beloofd zijn inspanningen tegen antisemitisme op te voeren en zal shirts met het nummer 88, een symbool voor ‘Heil Hitler’ in de neonazistische beweging, niet langer toestaan. Ook is het de bedoeling wedstrijden sneller te onderbreken bij discriminerende leuzen.

“We geven geen krimp in deze kwesties, want de geloofwaardigheid van het voetbal, dat ook schade heeft opgelopen door discriminerend gedrag, heeft een directe impact op de Italiaanse samenleving”, benadrukte Gabriele Gravina, voorzitter van de Italiaanse voetbalbond, in een persbericht. Eerder ondertekende hij samen met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Sport een handvest.

In het handvest verbindt de Italiaanse voetbalwereld zich ertoe “spelers geen shirt toe te kennen met het nummer 88, dat wordt beschouwd als een expliciete verwijzing naar nazisymboliek”. In de neonazibeweging wordt dit getal gebruikt om ‘Heil Hitler’ aan te geven, waarbij ‘h’ de achtste letter van het alfabet is.

In het verleden speelden onder anderen Gianluigi Buffon (Parma), Marko Pasalic (Atalanta), Tomas Rincon (Sampdoria) en Toma Bašić (Lazio) met het rugnummer.

Rabiot blijft Juventus trouw

Middenvelder Adrien Rabiot heeft zijn aflopende contract bij de Italiaanse topclub Juventus met één seizoen verlengd, zo bevestigde de club dinsdag. Juve nam de 28-jarige Franse international vier jaar geleden transfervrij over van Paris Saint-Germain.

In 48 wedstrijden, over alle competities samen, was hij afgelopen seizoen goed voor elf doelpunten en zes assists. Rabiot krijgt in Turijn het vertrouwen van coach Massimiliano Allegri en dat is belangrijk, één jaar voor het EK in Duitsland.

Pirlo is de nieuwe coach van degradant Sampdoria

Na twee jaar in Turkije keert voormalig wereldkampioen Andrea Pirlo terug naar het Italiaanse voetbal als coach. De 44-jarige Italiaan neemt in het nieuwe seizoen Sampdoria onder zijn hoede en ondertekende een contract tot 2025. Dat maakte de club uit Genua, die afgelopen seizoen uit de Serie A degradeerde, dinsdag bekend.

Pirlo werd in 2021 al na één jaar ontslagen door Juventus en ondertekende vervolgens een tweejarig contract bij de Turkse eersteklasser Fatih Karagümrük SK. De club nam in mei, drie speeldagen voor het einde van het seizoen, afscheid van de wereldkampioen van 2006.

Pirlo wordt aanstaande woensdag officieel gepresenteerd in Genua.

D’Aversa gaat als nieuwe trainer van Lecce aan de slag

Lecce heeft dinsdag de 47-jarige Italiaan Roberto D’Aversa aangesteld als nieuwe coach, een week nadat bekend werd dat het contract van Marco Baroni niet verlengd zou worden, ondanks het behoud in de Serie A. Dat heeft de Italiaanse club gemeld.

D’Aversa, die sinds zijn vertrek bij Sampdoria in 2022 zonder club zat, “heeft een eenjarig contract ondertekend met een optie (voor nog een jaar) in het geval van behoud”, zo maakte Lecce bekend op zijn website. Voor Sampdoria was hij vooral bij Parma actief als coach, tussen 2016 en 2020 en daarna nog een paar maanden in 2021.

Vorige week stemde Lecce in met het vertrek van Baroni nadat die weigerde nog een jaar door te gaan met een salarisverhoging voor de coach en zijn staf, aldus de club toen. Volgens Italiaanse media wilde Baroni, die de club uit Apulië in de hoogste klasse hield, een langere verlenging dan was aangeboden.

De 59-jarige Baroni ligt nu in poleposition om Hellas Verona te coachen, dat dinsdag het vertrek van de 54-jarige Marco Zaffaroni aankondigde.