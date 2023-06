Enorme rookwolk uit Canada bereikt ons land: “Kan voor spectaculaire zonsopgang en ondergang zorgen”

De rookwolk van de bosbranden in Canada heeft Europa bereikt. Dat zei de Europese klimaatdienst Copernicus dinsdagmiddag. In Canada woeden al sinds begin mei bosbranden, en dat in verschillende regio’s: van British Columbia in het westen tot Nova Scotia in het oosten van het land. Liefst 7,7 miljoen hectare ligt in de as, dat is tweemaal België en meer dan het vorige record uit 1995, toen ging 7,1 hectare bos verloren.

De luchtkwaliteit in grote delen van Noord-Amerika verslechterde hierdoor aanzienlijk. In Europa zijn er geen zorgen. “Aangezien de stofwolk zich op grote hoogte bevindt, is de kans klein dat we daar op de grond iets van gaan merken”, zegt Frans Fierens van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL). Door verstrooiing van het licht kan het stof wel zorgen voor een spectaculaire zonsondergang - en opgang, al hangt veel ook af van de bewolking.

Het valt zelden voor dat een rook- of stofwolk de Atlantische Oceaan overwaait. In 2020 gebeurde het al eens toen de rook van bosbranden in de Amerikaanse staat Californië ons land bereikte. Gezien de piek van het traditionele Canadese bosbrandseizoen nog moet komen, is het niet ondenkbaar dat we deze zomer nog een stofwolk zullen mogen ‘verwelkomen’. “Af en toe komen zo’n wolken ook in de onderste luchtlagen terecht”, zegt Fierens, maar ook dan hoeft ons dat allicht geen zorgen te baren. “Hoe verder de rook van de bron verwijderd is, hoe meer die is verdund. We moeten ons vooral zorgen maken over de luchtvervuiling die we dagelijks zelf produceren.”