Feyenoord en Beerschot bereiken akkoord over transfer van Ilias Sebaoui

De kogel is door de kerk. Vandaag traint Ilias Sebaoui voor het laatst mee bij Beerschot. Donderdag legt hij medische testen af bij Feyenoord, vrijdag tekent hij in De Kuip. Er ligt bij de Nederlandse landskampioen een contract voor drie jaar klaar voor de Marokkaanse jeugdinternational. Beerschot en Feyenoord hebben dinsdag een akkoord bereikt over de transfersom voor Sebaoui, die door Feyenoord in het eerste contractjaar meteen zal uitgeleend worden aan tweedeklasser FC Dordrecht.

Sebaoui speelde in totaal veertien seizoenen voor Beerschot, waarvan het voorbije anderhalf seizoen ook 41 wedstrijden voor het eerste elftal. Hij scoorde daarin vier keer. Na zijn sterke debuut in eerste klasse trokken KV Mechelen en AA Gent aan zijn mouw, maar Sebaoui bleef na de degradatie gewoon op het Kiel. In tweede klasse had hij het onder de Oostenrijkse coach Andreas Wieland echter moeilijk om een basisplaats af te dwingen. Maar ondanks een teleurstellend seizoen heeft Sebaoui deze zomer wel zijn felbegeerde transfer beet.