Koning Albert maakt het goed, maar blijft in ziekenhuis

De 89-jarige Albert was dinsdagmorgen onwel geworden en werd naar het ziekenhuis gebracht nadat hij symptomen van uitdroging vertoonde. Hij kreeg al bezoek van koning Filip en koningin Mathilde, prins Laurent en prinses Claire en zijn echtgenote Paola.

De 89-jarige Albert was de zesde koning der Belgen en zat net geen twintig jaar op de troon. In 2013 gaf hij de fakkel door aan zijn zoon Filip. De voorbije jaren sukkelde Albert al meermaals met zijn gezondheid. Zo is hij hartpatiënt en moest hij in 2014 een huidtumor laten verwijderen aan het hoofd.