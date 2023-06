Celstraf voor advocaat die woning van dader diepvriesmoord voor ‘habbekrats’ kocht: “Ze kon geen kant op”

Tom N., de advocaat die Isabel Duthoit verdedigde in de zaak rond de diepvriesmoord, is veroordeeld tot 12 maanden voorwaardelijke celstraf. Hij kocht na het proces haar woning waar ze haar man vermoordde voor ‘amper’ 50.000 euro – de helft van wat het waard zou zijn. Hij moet haar voorlopig 86.000 euro betalen.

Isabel Duthoit werd in 2019 in beroep veroordeeld tot 24 jaar cel. Ze verdoofde een man, wurgde hem, sneed zijn lijk in stukken en stopte die in de diepvries. Een jaar lang zouden de resten er rusten. De diepvriesmoord gebeurde in de woning met het huisnummer 7 in de Ajoy Van Deurenstraat in Gits.

Die woning was midden mei het onderwerp van een rechtszaak voor de correctionele rechtbank in Kortrijk. Burgerlijke partij was Duthoit, op de beklaagdenbank zat Tom N., de advocaat die haar indertijd verdedigde.

Knuffels

Hij misleidde haar om haar huis ver onder de prijs te verkopen. “Ik was indertijd mentaal in een slechte toestand, door wat ik deed en door wat er thuis gaande was. Ik rekende altijd op mijn advocaat, die me tot knuffels toe amicaal behandelde. Hij deed toen het voorstel om mijn huis te kopen om zo mijn schulden af te betalen. Hij sprak van 100.000, zelfs 150.000 euro”, getuigde Duthoit. (Lees voort onder de foto)

Het huis dat voorwerp was van de zaak. — © gsd

Een fiscale schatter raamde de prijs initieel op 125.000 euro, later zakte hij tot 100.000 euro. De verkoop werd uiteindelijk afgeklopt op 50.000. “Ver onder de prijs”, aldus het Openbaar Ministerie. “De grond alleen al is meer waard. Hij overtuigde haar dat ze het aan de straatstenen niet kwijt zou kunnen. Door de verloederde staat en door wat er zich had afgespeeld.”

Misbruik vertrouwen

Het Openbaar Ministerie meende dat N. misbruik maakte van haar vertrouwen. “Door de vertrouwensband kon het slachtoffer geen kant op. Hij vertelde haar zaken om haar te doen verkopen. Bovendien schreef hij geld van een erfenis van haar oma over van een derdenrekening naar zijn privérekening – voor ereloon, terwijl het om kosteloze rechtsbijstand ging.”

De rechter sprak de advocaat deels vrij, maar veroordeelde hem tot een celstraf van 12 maanden voorwaardelijk en een boete van 300 euro. Aan de burgerlijk partij moet hij voorlopig een bedrag van 86.304,12 euro. Een deskundige moet wel nog haar licht laten schijnen over de kostprijs van het huis.

Uitgeleefd huis

N. vroeg destijds de vrijspraak. “Ik heb niks onterecht in mijn zakken gestoken. Integendeel. Ik heb nog te weinig aangerekend”, klonk het. Hij wees ook op het feit dat haar advocaat meent dat ze door de detentie kwetsbaar was. “De procureur tijdens de moordzaak zei dat ze altijd wist wat ze deed en nooit kwetsbaar was. Nu veranderen jullie het geweer van schouder? Het was een uitgeleefd huis waar een moord gepleegd werd – en dus een correcte prijs.”

De advocaat werd in april ook al veroordeeld voor faillissementsmisdrijven in het kader van zijn rol als manager van Europees bokskampioen Yves Ngabu. Hij kreeg toen een voorwaardelijke celstraf van 4 maanden en een boete van 2.400 euro. Daarbovenop moet hij 25.124 euro aan de curator.