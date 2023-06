Man (43) die 14-jarig meisje op terugweg van school verkrachtte, wordt geïnterneerd: “Risico op nieuwe feiten is groot”

De 43-jarige W.V. die in december 2021 een 14-jarige meisje volgde naar een afgelegen plek en verkrachtte in Deinze, wordt geïnterneerd. Dat heeft de Gentse rechtbank woensdag beslist. Volgens de rechters kampt hij met een ernstige geestesstoornis en is het risico op nieuwe feiten groot.

De 43-jarige W.V. wist tien maanden lang onder de radar te blijven, maar na een opsporingsbericht van de politie konden ze de Gentenaar in oktober 2022 oppakken. Er liepen toen verschillende tips binnen, waaronder een gouden tip van een ex-partner van V.

De feiten speelden zich af in december 2021. Het jonge meisje was rond 16 uur met haar fiets op weg naar huis. Aan de rotonde Sint-Martinus in Deinze merkte ze V. voor het eerst op. Hij volgde haar via de Machelenstraat en de Leiemeersstraat tot op een afgelegen plek in de Grammenestraat. V. sleurde haar van de fiets en verkrachtte haar in de gracht.

Internering

Het openbaar ministerie vroeg om V. te interneren. Dat zou niet de eerste keer zijn. V. werd in 2006 al geïnterneerd voor een verkrachting. “De man verklaarde toen met verkrachtingsfantasieën te hebben”, legde de rechter uit. Hij kreeg toen een celstraf en kwam tien jaar geleden vrij.

V. werd woensdag voor de nieuwe zedenzaak door de Gentse rechtbank geïnterneerd. “Het gaat om gruwelijke feiten”, klonk het vonnis. “De man kampt met een ernstige geestesstoornis en het risico op nieuwe feiten is groot.” De rechtbank is van oordeel dat hij behandeld moet worden.

De Gentenaar werd ook veroordeeld voor weerspannigheid. Hij stond in juli 2022 geseind voor wapenbezit en bedreigingen aan zijn ex-vrouw. De politie kon hem oppakken in de Brugse Poort, maar daarbij raakten enkele agenten gewond. Ook hiervoor werd hij geïnterneerd.

V. zijn advocaat Thierry Goffart overweegt beroep aan te tekenen tegen de internering. “Maar eerst zullen we het vonnis bestuderen voor we een beslissing nemen.”

