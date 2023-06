Zwitserse international wacht zware taak om Justien Odeurs te doen vergeten: “Ik weet dat ik grote schoenen te vullen heb, maar ga de uitdaging aan”

Seraina Friedli. “Toen Anderlecht me polste, was ik er snel uit. Deze club gaat de professionele toer op en dat zint me wel.” — © rsca

Ook de vrouwen van Anderlecht zijn de voorbereiding op het nieuwe seizoen gestart, maar nieuwe doelvrouw Seraina Friedli ontbreekt voorlopig nog. De 30-jarige international is met de Zwitserse nationale ploeg nog in volle voorbereiding op het WK, dat half juli start in Australië en Nieuw-Zeeland.

“Vorig jaar werd ik kampioen met FC Zürich, waarmee we ook de Champions League bereikten”, zegt de Zwitserse doelvrouw. “Dat wil ik uiteraard graag herhalen met Anderlecht. Na zes jaar bij FC Zürich verhuisde ik naar Young Boys Bern, dat ik twee jaar later ruilde voor Fiorentina. Via een ommetje bij FC Aarau keerde ik vorig seizoen terug naar Zürich. Na tien jaar Zwitserland voelde ik dat ik nood had aan een nieuwe uitdaging. Toen Anderlecht me polste, was ik er snel uit. Deze club gaat de professionele toer op en dat zint me wel. Prijzen pakken wordt de boodschap. Zürich is een van de twee sterkste clubs in Zwitserland. Ik begreep dat in België Anderlecht en OHL boven de rest uitsteken, waardoor de situatie enigszins vergelijkbaar zal zijn. De overige teams ken ik nog niet.”

Friedli heeft intussen ook begrepen dat ze met de gestopte Justien Odeurs in de voetsporen treedt van een clubmonument. “Ik weet dat ik grote schoenen moet vullen, maar ga de uitdaging aan. Pas na het WK leer ik mijn nieuwe ploegmaats kennen. Met coach Dave Mattheus voerde ik drie lange gesprekken, waardoor ik helemaal overtuigd was. Ik ken nog geen enkele speelster persoonlijk, maar toch is niet iedereen me vreemd. Met Zwitserland speelde ik in Leuven al eens een interland tegen België. Brussel moet ik nog ontdekken. Ik praat wel al een mondje Frans, want dat is naast Duits en Italiaans een van de landstalen in Zwitserland. Ik trek me trouwens ook goed uit de slag in het Engels en mijn Frans zal ik wel nog wat bijspijkeren.”

WK-ervaring

In afwachting van de Belgische titelstrijd focust de Zwitserse nu eerst op het WK. “In onze poule is Noorwegen wellicht te hoog gegrepen. We openen het WK tegen de Filipijnen, dat zou een haalbare kaart moet zijn. De slotmatch tegen Nieuw-Zeeland wordt wellicht bepalend om door te stoten. Door het WK sta ik voor een lang seizoen, maar zo’n topevenement is uiteraard een unieke ervaring. Sinds mijn debuut in 2016 bij het Zwitserse nationale team heb ik daar een vaste stek. Die ervaring zal me straks ook bij Anderlecht van pas komen. Ik kom naar België om trofeeën te veroveren.”