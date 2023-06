Nieuwe Covid-vaccinatiecampagne start in september: beschikbaar voor iedereen, sterk aanbevolen voor risicogroepen

De covidpandemie is voorbij, maar het virus gaat wel nog in beperkte mate rond. In de herfst, wanneer het weer kouder wordt, bestaat de vrees dan ook voor een nieuwe opstoot zoals dat ook voor andere virussen het geval is. Dat is zeker zo bij risicogroepen, die meer vatbaar zijn om kwalijke gevolgen te ondervinden van een besmetting.

Vlaanderen volgt het advies van de Hoge Gezondheidsraad en beveelt het vaccin sterk aan voor de risicogroepen. Het gaat om iedereen van 65 jaar of ouder of in langdurige zorg, personen met eerder vastgestelde comorbiditeiten, alle personen met een verzwakte weerstand, zwangere vrouwen en alle personen werkzaam in de zorgsector in en buiten zorginstellingen. Dat zijn in totaal zo’n 2 miljoen mensen.

Voor alle anderen is de vaccinatie niet specifiek aanbevolen, maar het staat iedereen vrij om toch een prik te gaan halen. De vaccins zullen worden toegediend door huisartsen, apothekers, thuisverpleegkundigen, arbeidsartsen en coördinerend raadgevend artsen in de woonzorgcentra. Vaccinatiecentra komen er niet.

Vlaanderen verwacht dat de vaccinatie zal lopen van midden september tot midden november. Eerst komen de inwoners van de woonzorgcentra aan de beurt en ook de meest kwetsbaren die hiervoor zelf een afspraak maken bij hun arts of apotheker. Daarna volgen de andere prioritaire doelgroepen.

De vraag is nu wel nog met welk vaccin dat zal gebeuren. Er is nood aan een aangepast vaccin, dat extra goed werkt tegen de nieuwste varianten van het coronavirus.