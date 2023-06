Hoe Manchester City de prijs van Declan Rice fameus opdreef en hem naar… Arsenal bracht: “Die tactiek werkt elke keer”

Volgens onder meer The Athletic heeft Arsenal nu een derde bod neergelegd voor Rice, en dat zou maar liefst 100 miljoen pond bedragen met nog 5 miljoen pond aan mogelijke bonussen. Daarmee zou de 24-jarige Engelse international de op één na duurste Engelse voetballer ooit worden, na Jude Bellingham die eerder deze zomer naar Real Madrid verhuisde.

De transfersaga rond Rice is al een tijdje aan de gang. Eerder deze week zou Manchester City nog een bod van 90 miljoen gedaan hebben, wat West Ham meteen geweigerd zou hebben. Allemaal voorspelbaar, aldus Eni Aluko. De ex-international van de Engelse vrouwenploeg en gewezen sportieve baas bij Aston Villa Women en Angel City FC is ervan overtuigd dat de ploeg van Kevin De Bruyne de Engelse middenvelder eigenlijk niet wil.

© CameraSport via Getty Images

“Het is een soort kat- en muisspel”, aldus Aluko bij talkSPORT. “Als sportief directeur gebruikte ik die tactiek ook vaak: andere teams opbellen met de vraag of ze een bod willen plaatsen zodat mijn eigenaar onder druk komt om een beter bod te doen en de deal te beklinken. Ik denk niet dat Man City Declan Rice écht wil. Wat er volgens mij is gebeurd, is dat Mikel Arteta (de coach van Arsenal), red.) zijn goeie vriend Pep Guardiola - Arteta was lang zijn assistent - gebeld heeft om te vragen of ze een bod willen doen. Zoals dus: Doen jullie een goed bod, dan wordt mijn eigenaar gepusht om er nog over te gaan. Om de deal dan sneller rond te krijgen.”

Volgens Aluko kan het ook niet anders dan dat de fans van de Gunners nu hun stem zullen laten horen. “Ze zullen nu iets hebben van: Wacht eens even… Declan Rice is onze topprioriteit en jullie laten hem gaan naar Man City? Dat speelt sowieso. Die tactiek die ik net beschreef, helpt elke keer.”

En als bij wonder kwam niet veel later het nieuws dat Manchester City zich heeft teruggetrokken uit de race voor Rice. “Ze gaan het bod van Arsenal niet evenaren”, klinkt het.