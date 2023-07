LIVE. Rock Werchter is bezig: volg alles over de optredens en de sfeer hier

"Rock Werchter is zoveel beter dan onze festivals"

Liam Tindall (29) en Dani-Jane Heaton (27) zijn samen een opvallende verschijning op de wei. In de positieve zin. Het Britse koppel is pas verloofd, een brok energie én klaar voor een festivaldag die in de verste verte te vergelijken valt met hun thuisbasis. "We komen van een kleine gemeente dichtbij Manchester. Maar geloof me, de festivals bij jullie zijn zoveel beter. De mensen zijn ontzettend lief en het is hier zó proper. Dat is in het Verenigd Koninkrijk echt niet het geval", zegt Dani-Jean. Dat ze een opvallende outfit aan heeft, wéét ze. "Ja, ik denk dat ik er een beetje uitzie als een raver. En tegelijkertijd klaar om naar het strand te gaan." Haar verloofde Liam beaamt: "She looks amazing, right?" Ze ziet er inderdaad geweldig uit. Maar ook Liam heeft nagedacht over zijn look. "Dit hemd droeg ik ook toen ik haar ten huwelijk vroeg. Voel eens hoe zacht." Een prachtig koppel, zoveel is zeker.