Moordenaar Ilse Uyttersprot “berust in de uitspraak”: geen beroep aangetekend na veroordeling tot 30 jaar cel

Jurgen Demesmaeker, de 52-jarige man die door het Gentse hof van assisen veroordeeld werd tot dertig jaar cel en vijf jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank voor de moord op Ilse Uyttersprot in 2020 in Aalst, heeft geen cassatieberoep aangetekend tegen het arrest. Dat bevestigt zijn advocaat Brecht Horsten.

De feiten vonden plaats op 4 augustus 2020 in het appartement van Demesmaeker in de Meuleschettestraat in Aalst. Rond 8.30 uur meldde de man, die toen al een drietal maanden een relatie had met Uyttersprot, zich bij de lokale politie. Hij zei dat hij zijn vriendin het hoofd had ingeslagen met een hamer en gaf zijn sleutels aan de politie, die in zijn appartement het lichaam van de politica vond. Uit de autopsie bleek dat ze stierf aan een zwaar hersentrauma veroorzaakt door een zestal slagen.

De verdediging had de voorbedachtheid betwist, maar de burgerlijke partijen en het openbaar ministerie vroegen hem schuldig te verklaren aan moord. Volgens de jury was er wel degelijk sprake van voorbedachten rade. Het openbaar ministerie zag geen verzachtende omstandigheden en vorderde levenslange opsluiting en zeven jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank. De verdediging hoopte op een straf tussen de 20 en 25 jaar cel.

Dertig jaar cel

Het hof van assisen veroordeelde Demesmaeker twee weken geleden tot dertig jaar cel en vijf jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank. Wat de motivering van de strafmaat betreft, werd verwezen naar enerzijds de “bijzonder gewelddadige, wreedaardige en bloedige” feiten, en in het voordeel van de beschuldigde anderzijds zijn medewerking aan het onderzoek, gedrag in de cel en opvoeding. “Een eerder kille moeder, zonder het onuitputtelijke mededogen dat moeders normaal voor hun kinderen tonen, heeft zijn karaktervorming duidelijk beïnvloed”, stelde het arrest.

De termijn om cassatieberoep aan te tekenen verstrijkt woensdag, maar de verdediging zal dat niet doen. “Onze cliënt berust in de uitspraak, omdat er geen levenslange gevangenisstraf opgelegd is”, zegt advocaat Brecht Horsten. Het arrest wordt daardoor definitief. Demesmaeker zat bijna drie jaar in voorhechtenis en kan ten vroegste vanaf 2035 een aanvraag tot voorwaardelijke invrijheidsstelling indienen.