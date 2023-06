Nieuw knelpuntberoep in Brussel: hotelreceptionist

Hotelreceptionist is voortaan een knelpuntberoep in de hoofdstad, net als huishoudhulp en financieel analist. Dat meldt Actiris, de arbeidsbemiddelaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, woensdag in een persbericht.

De nieuwe lijst van knelpuntberoepen (2022) in Brussel telt 108 beroepen, een lichte daling. Een jaar eerder waren het er 113. De meeste beroepen staan al jaren op de lijst, bijvoorbeeld leraren, zorgverleners, IT-profielen en bouwvakkers.

Financieel analist, hotelreceptionist en huishoudhulp zijn nieuwkomers in de lijst. Commerciële of administratieve functies en beroepen in de horeca verschijnen opnieuw in de lijst, klinkt het. “Een mogelijke verklaring is de herneming na de coronacrisis. Zo was 2022 het eerste volledige jaar nadat deze sectoren opnieuw opengingen”, dixit Actiris. Andere beroepen verdwenen uit de lijst: kredietadviseurs, landmeters, winkelmanagers en vastgoedmakelaars.

Moeilijk te vinden

De knelpuntberoepen zijn beroepen waarvoor de werkgever moeilijk personeel vindt. De lijst bevat niet alleen beroepen waarvoor er een tekort aan kandidaten is. Er zijn ook kwalitatieve criteria, bijvoorbeeld omdat kandidaten niet de juiste opleiding, ervaring of talenkennis hebben. Ook moeilijke werkomstandigheden kunnen een reden zijn, waarbij de arbeidsbemiddelaar verwijst naar zwaar of gevaarlijk werk, weekend- of nachtwerk, onzeker statuut, laag loon.

Voor de hotelreceptionisten speelt bijvoorbeeld geen tekort aan kandidaten, maar verwijst Actiris naar de kwalitatieve criteria en arbeidsomstandigheden.