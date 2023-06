OPROEP. Kamp jij al meer dan een jaar met burn-out of depressie en wil je je verhaal doen?

Vandaag zijn er in België al bijna een half miljoen langdurig zieken en volgens het federaal Planbureau dreigt dat aantal, bij ongewijzigd beleid, tegen 2035 op te lopen tot bijna 600.000. De overheid lijkt daarbij al jaren te vechten tegen de bierkaai.

Een van de redenen voor die grote toename is het grote aantal geestelijke gezondheidsproblemen, zoals depressies en burn-outs. Kampt u al meer dan een jaar met burn-out of depressie en wil u vertellen over de drempels die u ervaart om weer aan het werk te gaan? Dan kan u ons via deze weg contacteren.

