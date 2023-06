Dynamo Kiev haalt in oorlogstijd aanvaller Andriy Yarmolenko terug

Dynamo Kiev heeft zich opnieuw verzekerd van de diensten van Andriy Yarmolenko. De voortdurende oorlog in Oekraïne weerhoudt de 33-jarige flankaanvaller, die eerder tussen 2006 en 2017 voor de Oekraïense topclub uitkwam, niet van een terugkeer. Hij maakt transfervrij de overstap van Al-Ain in de Verenigde Arabische Emiraten en ondertekende een contract voor twee jaar.

Yarmolenko was jarenlang de sterspeler van Dynamo Kiev. Hij kwam er in 340 officiële duels tot 137 goals en 90 assists. In de zomer van 2017 vertrok hij naar Borussia Dortmund. Daarna volgden ook nog West Ham United en Al-Ain. Bij geen van die clubs haalde Yarmolenko echter zijn niveau van in Oekraïne.

De aanvaller hoopt de komende jaren de prijzenkast in zijn thuisland - drie titels, twee bekers en drie Supercups - nog verder uit te breiden. Yarmolenko is voor Oekraïne recordinternational met 115 caps.

Dynamo Kiev eindigde het voorbije seizoen in Oekraïne pas als vierde, op twaalf punten van kampioen Shakhtar Donetsk.