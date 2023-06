Brand in flatgebouw in Ganshoren vermoedelijk ontstaan door sigarettenpeuk in vuilzak

De brand in een flatgebouw in Ganshoren, waarbij dinsdagavond vier personen gewond raakten, is accidenteel ontstaan. Dat zegt burgemeester Jean-Paul Van Laethem.

Het vuur aan het flatgebouw aan de Van Overbekelaan ontstond dinsdag omstreeks 20.40 uur aan trappen aan de buitenzijde van het gebouw, en verspreidde zich langs die weg en via een aantal balkons naar de keukens van een aantal flats. De brand veroorzaakte een dikke rookpluim die in de wijde omgeving te zien was.

LEES OOK. Vier gewonden en honderd bewoners geëvacueerd bij brand in appartementsgebouw in Ganshoren

Omstreeks 21.30 uur was de brand volledig onder controle, maar de schade aan het gebouw is aanzienlijk. Een veertigtal appartementen zouden minstens tijdelijk onbewoonbaar zijn. De bewoners, een honderdtal personen, werden allemaal geëvacueerd, en om hen op te vangen werd de gemeentelijke fase van het rampenplan in werking gesteld. Vier personen werden overgebracht naar het ziekenhuis, twee andere personen werden ter plaatse verzorgd.

LEES OOK. Sigarettenpeuk zet gebouw van 14 verdiepingen in lichterlaaie: “Mirakel dat er niemand zwaargewond raakte”

Volgens burgemeester Van Laethem ontstond de brand vermoedelijk door een sigarettenpeuk in een vuilzak op de zevende verdieping. Het Brusselse parket heeft een deskundige aangesteld om daarover zekerheid te verschaffen.