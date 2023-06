Drie maanden na veroordeling is zoon (19) van Kim Kay opnieuw opgepakt in drugsdossier

Zangeres Kim Kay (links) en haar zoon J.K. (rechts) tijdens de behandeling van zijn rechtszaak in een eerder drugsdossier. — © Johan Mertens en SD

De zoon van Kim Kay (19) zit opnieuw in de gevangenis in een drugsonderzoek. De politie verdenkt J.K. van cannabis- en cocaïneverkoop. In maart werd hij nog veroordeeld voor grootschalige handel, maar moest hij na negen maanden voorhechtenis niet opnieuw naar de cel door zijn schuldinzicht.

De politie viel vorig week binnen bij J.K. thuis in Gent. De speurders hadden aanwijzingen dat hij opnieuw drugs dealde. K. probeerde te vluchten en smeet honderden grammen cannabis en wat cocaïne door zijn ruit. In zijn vluchtpoging kwam hij vast te zitten in een boom en werd hij gepakt.

Twee veroordelingen

Het Oost-Vlaams parket verdenkt K. van bezit en verkoop van drugs binnen de context van een criminele vereniging. Opmerkelijk: eind maart werd hij veroordeeld voor grootschalige handel in XTC, cannabis en cocaïne door de Gentse rechtbank. In februari was er een andere veroordeling.

Het ging om twee drugsdossiers van 2022. K. liet zich in met onfrisse zaken en werd op heterdaad betrapt in februari. Tijdens het onderzoek kwam hij vrij onder voorwaarden, maar begon hij direct opnieuw. Eind mei pakte de politie hem op en zat hij negen maanden in voorhechtenis in de cel.

Gevangenis

Tijdens zijn rechtszaak in maart bekende K. schuld en beloofde hij zijn leven te veranderen. Door zijn jonge leeftijd en schuldinzicht gaven de rechters hem een kans. Hij krijg een jaar cel met uitstel en mocht de gevangenis verlaten. De speurders vermoeden dat hij bijna direct opnieuw begon.

K. zit ondertussen minstens voor een maand in voorhechtenis in de gevangenis. Dat besliste de raadkamer in Gent woensdag. Zijn advocaat Kevin Meersman onthoudt zich van commentaar. Bij de inval werden nog drie anderen opgepakt. De raadkamer bevestigde ook hun aanhouding.