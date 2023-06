Europese Commissie opent deur voor digitale euro

Tegen de achtergrond van de toenemende digitalisering van de economie en de opkomst van digitale munten brainstormden centrale bankiers, commissarissen en ministers de voorbije jaren over een digitale euro. Dat resulteert nu in een regelgevend kader dat de eventuele invoering ervan in goede banen moet leiden.

“Het is tijd voor de euro om aan te passen aan het digitale tijdperk en de technologische vooruitgang bij te benen. Een digitale euro zou cash niet vervangen, maar een goede en logische aanvulling zijn, en een openbaar alternatief voor private digitale betaalmethodes”, zo lichtte vicevoorzitter Valdis Dombrovskis toe.

Voordelen

Net zoals de munten en bankbiljetten zou de digitale euro uitgegeven en gedekt worden door de ECB, wat de stabiliteit en veiligheid moet garanderen. Mensen en bedrijven moeten overal in de twintig eurolanden makkelijk en kosteloos kunnen betalen met de euro’s in hun digitale portefeuille, die opgeslagen kunnen worden op een kaart of telefoon

Betalingen kunnen zowel on- als offline. Online betalingen bieden dezelfde privacybescherming als bestaande digitale betaalmethodes. Bij offline transacties is die bescherming nog groter. Dat zou even anoniem gaan als betalingen in cash, en evenveel persoonlijke gegevens onthullen als bij afhalingen aan een bankautomaat.

Ook mensen zonder bankrekening kunnen een rekening openen, bijvoorbeeld bij een postkantoor of een andere door de overheid aangewezen entiteit. Om redenen van financiële stabiliteit zou de ECB wel limieten kunnen stellen aan de omvang van de portefeuilles - een verantwoordelijke van de ECB suggereerde in mei 3.000 euro - maar transacties met hogere bedragen zouden wel kunnen. Dan zou het extra geld worden overgeheveld van de bankrekening van de gebruiker.

Kritiek

Toch blijven velen zich vragen stellen bij het nut van een digitale euro in een wereld waarin reeds een veelvoud aan financiële diensten voorhanden is, zoals kredietkaarten en mobiele betaalapps. Dombrovskis hamert echter op het strategische belang. Gevreesd wordt dat de euro, na de dollar de belangrijkste munt ter wereld, aan belang zou inboeten indien stablecoins of digitale versies van buitenlandse valuta op grote schaal ingang zouden vinden in het mondiale betaalverkeer.

“We zijn niet de eersten. Meer dan 100 centrale banken over de hele wereld bereiden zich voor op de mogelijkheid om digitale versies van hun munt te introduceren”, zo onderstreepte Dombrovskis. Volgens hem kan een digitale euro Europese spelers ook nieuwe kansen geven, bijvoorbeeld op de retailmarkt die gedomineerd wordt door Amerikaanse bedrijven als Visa en Mastercard. Dat het systeem gebaseerd zou zijn op Europese infrastructuur, maakt het ook minder kwetsbaar voor cyberaanvallen of stroomstoornissen, voegde hij toe.

Procedure

Het voorstel wordt nu overgemaakt aan de lidstaten en het Europees Parlement. Eenmaal zij het licht op groen zetten, komt het aan de Europese Centrale Bank toe om over de invoering van een digitale euro te beslissen. Dat is echter nog niet voor morgen. De uitgifte van een digitale versie zou ten vroegste in 2028 plaatsvinden.

Tegelijkertijd presenteerde de Commissie woensdag een wetsontwerp dat de status van munten en bankbiljetten als wettelijk betaalmiddel verankert. “Mensen zullen nog steeds cash kunnen krijgen en ermee betalen, ook als er een digitale euro zou ingevoerd worden”, garandeerde Eurocommissaris voor Economie Paolo Gentiloni. “Dat is belangrijk, in het bijzonder voor kwetsbare groepen, zoals oudere mensen die meer terugvallen op cash”.

Die verordening verplicht de lidstaten onder meer om te verzekeren dat betalingen in cash wijdverspreid aanvaard blijven door bedrijven. Een recente studie van de ECB wees uit dat de aanvaarding van cash in België met 5 procent is verminderd. In landen als Finland en Letland gaat het al om 9 procent. Daarnaast moeten de lidstaten garanderen dat mensen voldoende toegang blijven hebben tot cash. Zo daalde het aantal automaten in de EU van 420.000 in 2016 tot 370.000 in 2022.

Het belang van cash verschilt wel sterk van land tot land. In sommige landen verloopt nog 70 procent van de transacties in cash, in andere minder dan 20 procent.