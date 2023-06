Vandenbroucke verplicht ziekenhuizen scans aan te bieden tegen normale tarieven

Ze zijn niet meer met veel, de ziekenhuizen waar je onder de scanner kunt tegen een normaal, geconventioneerd tarief. Heel wat radiologen hebben zich immers gedeconventioneerd en vragen voor een scan dus een ereloonsupplement. Die verschillen van ziekenhuis tot ziekenhuis, maar de kans dat je meer betaalt voor een CT- of MRI-scan – maar ook voor een PET-, PET-CT, SPECT-CT- en PET-MRI-scan – is dus heel groot. Er zijn nog wel ziekenhuizen die geen ereloonsupplementen vragen, maar het is een minderheid geworden, blijkt uit een studie van het InterMutualistisch Agentschap.

Minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (Vooruit) trekt al een tijdje ten strijde tegen de ereloonsupplementen en heeft van de regering een akkoord op zak om nu ook die van radiologen aan te pakken. Het was ook het plan waarover de voorbije dagen zo veel te doen was. Vorige woensdag koppelde de vicepremier het verlenen van het vertrouwen in premier Alexander De Croo (Open VLD) en minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) aan de goedkeuring van zijn wetsontwerp. Tijdens een vergadering van het kernkabinet kwam het zelfs tot een handgemeen met Vincent Van Quickenborne (Open VLD) omdat de liberaal de zaal wou verlaten zonder de discussie over de ereloonsupplementen aan te gaan.

Ondertussen zijn de plooien tussen de twee al gladgestreken. Met een knuffel zelfs. Maar nog opvallender is dat de ministerraad vrijdagvoormiddag al het licht op groen zette voor het wetsontwerp van Vandenbroucke. Pas vrijdagnamiddag barstte de commotie los over het handgemeen van twee dagen eerder.

Hoe dan ook keurde de regering de plannen dus goed. En die bepalen dat elk ziekenhuis scans moet aanbieden tegen het officiële tarief. Niet de hele tijd, maar wel op weekdagen tussen 8 en 18 uur. En ook wanneer de voorschrijvende arts oordeelt dat er dringend een scan dient te worden uitgevoerd. Na 18 uur, tijdens het weekend of op feestdagen mag er wel nog een extra worden aangerekend.

“Voor een CT-scan of een MRI-scan moet je naar het ziekenhuis. Mensen hebben geen andere keuze. Precies daarom moeten de financiële drempels zo laag mogelijk zijn, zodat iedereen toegang heeft tot de juiste en beste zorg wanneer dat nodig is. En dan vind ik het de opdracht van een sterke overheid om dat te verzekeren”, argumenteert de Vooruit-minister.

Het gaat nog maar om een eerste fiat van de ministerraad. Nu vertrekt de wettekst voor advies naar de Raad van State. Na een tweede goedkeuring door de regering vertrekt het ontwerp dan naar het parlement. Bedoeling is dat eind dit jaar alles in kannen en kruiken is.

Volgens Vandenbroucke is er over zijn voorstel ruim overleg gepleegd met de artsenorganisaties en de ziekenhuiskoepels. En is het een uitvoering van afspraken binnen de zogenaamde medicomut, het driehoeksoverleg tussen artsen, ziekenfondsen en de overheid. Al was niet iedereen het eens met de plannen. De artsenvakbond BVAS verzet zich al een hele tijd heftig tegen het schrappen van de ereloonsupplementen, onder meer omdat het een aantasting is van de vrije beroepen.

Ook de ziekenhuizen zijn niet onverdeeld gelukkig met de maatregel. De ereloonsupplementen zijn een deel van de financiering van hospitalen. Die nog eens aanpakken zonder dat er een compensatie voor is voorzien, ligt gevoelig. Zeker omdat ze het nu al moeilijk hebben om het hoofd boven water te houden. Voorlopige schattingen geven aan dat de maatregel van Vandenbroucke de ziekenhuizen zo’n 15 miljoen euro zou kosten.

“Wij zijn niet perse tegen, maar dan is wel een compensatie nodig. Het zou kunnen dat sommige ziekenhuizen hierdoor in de problemen komen,” zegt Margot Cloet van Zorgnet-Icuro. Zij pleit voor een grote hervorming van de ziekenhuisfinanciering. “Daar nu één stukje uit halen, is niet het beste idee”.

Vandenbroucke zegt woensdag overigens ook het overmatig gebruik van CT-scans te willen aanpakken. In vergelijking met andere landen draaien die in België veel meer overuren. “Te veel straling is niet gezond. En het kost onze ziekteverzekering handenvol geld. Artsen in ziekenhuizen mogen ook niet langer aangezet worden om altijd zo veel mogelijk te presteren. Ze moeten vooral beloond worden voor de tijd die ze besteden aan hun patiënten”, zegt de socialistische minister, die dit via de hervorming van de ziekenhuisfinanciering wil aanpakken.