Britse mensenrechtenwaakhond “ernstig bezorgd” over asielplannen van Britse regering

Het wetsvoorstel van minister van Binnenlandse Zaken Suella Braverman bepaalt dat mensen die zonder toestemming het Verenigd Koninkrijk binnenkomen, ongeacht hun persoonlijke omstandigheden, zo snel mogelijk naar Rwanda of een andere veilig geacht land gestuurd kunnen worden. De regering wil met die regeling de migranten afschrikken die illegaal in kleine bootjes het Kanaal oversteken. Vorig jaar kwamen op die manier nog meer dan 45.000 mensen naar Groot-Brittannië.

De Britse commissie voor gelijkheid en mensenrechten EHRC waarschuwt dat de risico’s voor minderjarige asielzoekers zwaarder wegen dan de doelstelling van de regering om illegale immigratie af te schrikken. Het plan van de conservatieve regering dreigt bovendien in te gaan tegen internationale verplichtingen. EHRC wil dat de regering in de eerste plaats actie onderneemt om asielzoekers veilige en reguliere routes naar het Verenigd Koninkrijk te bieden. Eerder had de parlementaire Commissie voor Vrouwen en Gelijkheid al opgeroepen om af te zien van de plannen om minderjarigen naar Rwanda te deporteren.

Begin deze week baarde het Brit ministerie van Binnenlandse Zaken nog opzien door de kosten voor de Rwanda-plannen te ramen op 169.000 pond (196.000 euro) per persoon. Daartegenover staat naar schatting een bedrag van tussen 106.000 en 165.000 pond aan kosten voor het onderbrengen van migranten in het Verenigd Koninkrijk. In het Britse Hogerhuis wordt woensdagavond opnieuw gedebatteerd over de asielplannen van de regering.