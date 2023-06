Goed nieuws voor sommige bedienden: bedrijven die kwart meer winst maakten, zullen personeel koopkrachtpremie geven

Er is een loonakkoord gevonden voor de half miljoen werknemers in de bediendensector. Ondernemingen die in 2022 een kwart meer winst boekten dan de voorgaande jaren, zullen een koopkrachtpremie uitbetalen van 125 euro. Het zou gaan om een kwart van de bedrijven.

Het had heel wat voeten in aarde om op nationaal niveau een loonakkoord te vinden. Werkgevers vonden dat ze al voldoende extra loon moesten betalen door de automatische index. Maar daar waren vakbonden het niet mee eens. De regering moest uiteindelijk ingrijpen en die bepaalde dat bedrijven die uitzonderlijke winsten maakten een premie zouden kunnen uitbetalen aan hun werknemers. Hoe die ‘uitzonderlijke winsten’ dan gedefinieerd moesten worden, was aan de sectoren zelf om te bepalen. Na lange onderhandelingen kwam er voor de grootste sector - de bediendensector - woensdag een akkoord uit de bus. En ook voor de bouw en de chemie werden al akkoorden gemaakt.

Concreet kunnen bedienden (paritair comité 200) straks een premie verwachten van 125 euro als hun bedrijf een kwart meer winst maakte dan het gemiddelde van de drie voorbije jaren. Nam de winst met 50 procent toe, stijgt de premie naar 250 euro en stijgt de winst met 100 procent, wordt de premie 375 euro. Werkgeversorganisatie Unizo schat dat een ongeveer een kwart van de bedrijven een premie zal moeten uitbetalen. De vakbonden daarentegen schatten dat het om een derde van de bedrijven zal gaan.

“Het is een haalbaar en kmo-vriendelijk akkoord. Er komt een koopkrachtpremie maar enkel waar, ondanks de crisis in 2022, écht uitzonderlijk goede resultaten werden behaald. Dit is logisch gelet op de moeilijke economische situatie”, zegt -onderhandelaar Philippe Van Walleghem. Unizo wijst er ook op dat er nu sociale vrede is waardoor er op bedrijfsvlak niet meer onderhandeld moet worden. De vakbonden daarentegen zeggen dat bedrijven afzonderlijk bij goede prestaties alsnog een hogere premie mogen toekennen.

In de bouwsector liggen de premies alleszins hoger. Als de winst van een bedrijf 15 procent hoger ligt dan het gemiddelde van de afgelopen drie jaar, dan wordt er al een premie van 250 euro uitgekeerd. En ook in de chemiesector ligt er al een ontwerp op tafel wat normaal donderdag afgeklopt wordt. Daar krijgen werknemers al een premie zodra een bedrijf in 2022 winst heeft gemaakt. In de transport & logistiek werden de onderhandelingen woensdag opgeblazen. En ook in de betonindustrie lopen de gesprekken enorm moeizaam.