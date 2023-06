Examinatoren UGent op de vingers getikt na gelekt filmpje waarin ze wenende student uitlachen

De UGent tikt vier personeelsleden op de vingers nadat per ongeluk een opname uitlekte waarin ze neerbuigende opmerkingen maakten over hun studenten. Dat meldt de VRT en wordt bevestigd door de UGent.

De opname werd gemaakt tijdens een online examen van het vak Onderzoeksmethodologie. De deliberatie na het examen werd mee opgenomen. Door een technische vergissing werden de beelden verstuurd naar de studenten van het schakeljaar Verpleegkunde en Vroedkunde.

Op de beelden is te zien hoe de examinatoren een wenende student uitlachen nadat die het examen heeft afgenomen en is uitgelogd. Er zijn ook kwetsende opmerkingen te horen over familiale omstandigheden van studenten. De examinatoren vertellen ook dat ze een student een 9 op 20 gaan geven om “die eens goed te doen verschieten”, aldus de VRT.

De UGent bevestigt het incident en zegt het ernstig te nemen. “Dit was uiteraard niet de bedoeling en betreft een technische vergissing”, klinkt het in een reactie. “De opname werd zo snel mogelijk offline gehaald.”

Verontschuldigingen

Intussen heeft de institutionele ombudsdienst van de UGent de opnames geanalyseerd. “Uit de opnames blijkt dat tijdens het examen en de nabespreking in hoofde van de examinatoren op sommige momenten zaken gezegd en gebeurd zijn die niet stroken met de onderwijsprincipes van de universiteit. De UGent betreurt dit en verontschuldigt zich hiervoor bij haar studenten.”

De universiteit stelt een onafhankelijke beoordelaar aan die zal nagaan of het evaluatieproces ten aanzien van elke betrokken student correct is verlopen. De onafhankelijke beoordelaar zal ook tijdens de evaluatie in de tweede zittijd aanwezig zijn.

“We gaan bovendien eerstdaags in gesprek met de examinatoren. Zij zullen een verplicht professionaliseringstraject volgen om dergelijke zaken in de toekomst te vermijden.”

De UGent maakte vorige week ook al geen al te beste beurt, toen bleek dat een vijftigtal examens per ongeluk bij het oud papier gegooid waren.