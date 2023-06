Ex-jeugdtrainer van KV Mechelen beticht van grensoverschrijdend gedrag: “Als moeders niet ingingen op avances, werden zonen tegengewerkt”

Mechelen

“Omdat moeders niet ingingen op zijn avances, werden hun zonen tegengewerkt.” De aantijgingen tegen een voormalige coördinator en jeugdtrainer van de jeugdacademie van KV Mechelen zijn niet van de minste. De samenwerking tussen hem en de club is gestopt nadat er al geruime tijd geruchten in die richting circuleerden. “Bij ons laatste overleg was het duidelijk dat verder samenwerken niet meer mogelijk was”, zegt Dirk Beullens, voorzitter van de jeugdacademie. De man zegt zelf dat verhalen uit hun context zijn getrokken en dat bepaalde mensen zijn vel willen.