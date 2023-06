“Wagner-baas Prigozjin plande ontvoering van Russische minister van Defensie”

Yegeni Prigozhin, het hoofd van de paramilitaire Wagner-groep, was van plan om de Russische minister van Defensie Sergej Shojgoe gevangen te nemen tijdens zijn opstand tegen het Kremlin afgelopen weekend. Dat schrijft The Wall Street Journal.

Volgens de krant, die anonieme westerse bronnen citeert, stonden Sjojgoe en generaal Valeri Gerasimov op de lijst met doelwitten van Prigozjin. De twee zouden een bezoek brengen aan het zuiden van het land. Toen de Russische veiligheidsdienst lucht kreeg van de ontvoeringsplannen, wijzigden ze hun reis.

Nadat de ontvoering in het water viel, namen de troepen van Prigozjin vrijdag zonder veel weerstand het Russische hoofdkwartier in Rostov in. Vervolgens startten ze hun mars naar Moskou. Een dag later en op zo’n 200 kilometer afstand van de hoofdstad, besloot de huurlingenleider om zijn troepen terug te roepen.

Naar eigen zeggen was het dankzij het Wit-Russische staatshoofd Loekasjenko dat president Poetin en Prigozjin via onderhandelingen tot een akkoord kwamen. Als deel daarvan zou die laatste met zijn manschappen onderdak krijgen in Wit-Rusland.