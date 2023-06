Solvay treft miljoenenschikking in Amerikaanse PFAS-zaak

Solvay heeft in de Verenigde Staten een akkoord bereikt om voor 179 miljoen dollar (164 miljoen euro) een PFAS-zaak te schikken. Het Belgische chemiebedrijf stopt ook 214 miljoen dollar (196 miljoen euro) in een fonds voor water- en bodemcontroles.

Meer dan dertig jaar produceerde Solvay PFAS in zijn fabriek in West Deptford, in de staat New Jersey. PFAS is een verzamelnaam voor duizenden chemische stoffen die van nature niet voorkomen en moeilijk of helemaal niet afbreekbaar zijn. Ze kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen.

Het milieudepartement van de staat New Jersey beval Solvay, net als andere bedrijven verantwoordelijk voor PFAS-vervuiling, in 2019 al om te saneren. Omdat het Belgische chemiebedrijf dat niet snel genoeg deed, startte het departement een jaar later een rechtszaak.

Om die zaak af te kopen, heeft Solvay een overeenkomst bereikt met het NJDEP, zo laten beide partijen woensdag weten. Volgens het akkoord zal het bedrijf 75 miljoen euro dollar betalen aan het departement voor “schade aan natuurlijke rijkdommen”. Daarnaast hoest Solvay 100 miljoen dollar op die het NJDEP zal gebruiken voor claims van gedupeerden en het monitoren en saneren van bijvoorbeeld private waterputten in de ruime omgeving van de fabriek. De overheidsinstantie kan ook rekenen op een kostenvergoeding van 3,8 miljoen dollar.

Bovendien verbindt Solvay zich ertoe om de bodem en het water in de directe omgeving van de site in West Deptford te testen op vervuiling en zo nodig te saneren. Daarvoor richt het een fonds van 214 miljoen dollar op.

De schikking is nog niet definitief. Tot 6 oktober loopt een openbare raadpleging, waarna een rechtbank het licht op groen moet zetten. Solvay legt alvast een extra provisie van zowat 230 miljoen euro aan. Dat bedrag komt boven op de 93 miljoen euro die het vorig jaar al opzij zette.