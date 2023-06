Amerikaanse president Biden blundert: “Poetin verliest oorlog in Irak”

De Amerikaanse president Joe Biden heeft nog maar eens geblunderd. De president, die zich wel vaker verspreekt, antwoordde op de vraag van een journalist over de oorlog in Oekraïne dat de Russische president Poetin “de oorlog in Irak duidelijk aan het verliezen is”.

Dinsdag maakte Biden ook al een soortgelijke vergissing, ook toen haalde hij Oekraïne en Irak door elkaar. “Als iemand je had verteld dat we heel Europa zouden kunnen samenbrengen in het verzet tegen de slachting in Irak, dan had men je gezegd dat zoiets niet waarschijnlijk was”, klonk het tijdens een diner voor fondsenwerving. Tijdens datzelfde diner had hij het ook over de Indiase premier Narendra Modi als “de premier van een landje dat het grootste ter wereld is, China.”

De 80-jarige Biden is de oudste president in de geschiedenis van de Verenigde Staten. Zijn leeftijd en zijn neiging om zich te verspreken – die hij in zijn jongere jaren al had – is een omstreden onderwerp bij met name veel Republikeinse kiezers en politici. Biden is kandidaat voor een tweede ambtstermijn als Amerikaans president. Volgens peilingen vindt ongeveer twee derde van alle Amerikanen, waaronder ook één op twee Democratische kiezers, Biden echter te oud om nog eens vier jaar president te zijn.

