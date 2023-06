Met deze parkeerschijf kan je langer blijven staan, maar ze kan je ook een pak geld kosten

Een man is 15 dagen zijn rijbewijs kwijt en riskeert een zware boete omdat hij elektronische parkeerschijven gebruikte. Die draaien mee met de klok, zodat eigenaars onbeperkt in de tijd kunnen parkeren.

Het waren alerte gemeenschapswachten van Geraardsbergen die gemerkt hadden dat in een aantal voertuigen een opvallend dikke parkeerschijf lag. Ze verwittigden de lokale politie van de zone Lierde/Geraardsbergen.

Het duurde niet lang voor de eigenaar van verschillende auto’s die daar geparkeerd stonden, werd gevonden. Bij controle werd bevestigd wat de agenten al dachten. De man maakte gebruik van parkeerkaarten met een batterij.

Op plaatsen waar een parkeerschijf verplicht is, is de parkeertijd beperkt in tijd. Maar met dit type parkeerschijf kan je onbeperkt blijven staan. Omdat de parkeertijd op de schijf automatisch meedraait met de tijd. Op die manier kan je blijven staan zonder het risico op een boete.

De blauwe parkeerschijven werden in beslag genomen. Misbruik wordt niet beboet als een gewone parkeerovertreding. De parketmagistraat gaf het bevel om de man zijn rijbewijs voor 15 dagen in te trekken. Hij zal zich ook voor de politierechtbank moeten verantwoorden waar hij een maximumboete tot 8.000 euro riskeert.

Parkeerschijven met een batterij zijn verboden, maar worden online te koop aangeboden voor 5 tot 10 euro. Politiediensten zeggen dat ze zulke schijven steeds vaker zien opduiken.