Betrapt! Heeft Youtube-ster MrBeast zijn eigen uitnodiging voor Titan-duikboot verstuurd?

MrBeast, wereldwijd de meeste gevolgde YouTuber-ster, is aan een gewisse dood ontsnapt. Hij had een uitnodiging om mee met de Titan af te dalen naar het wrak van de Titanic. “Gelukkig wees ik het aanbod af”, zegt hij. Maar Twitteraars zeggen een goede reden te hebben om te twijfelen aan zijn verhaal.

YouTube-ster MrBeast (25) laat geregeld van zich spreken. De ene keer deelt hij geld uit, de andere keer haalt hij halsbrekende stunts uit. Als hij maar genoeg aandacht krijgt.

Nu lanceerde hij het bericht dat hij door het oog van de naald is gekropen door een uitnodiging voor een duik met de gedoemde Titan af te wijzen. “Beetje eng dat ik erop had kunnen zitten”, schreef hij.

Jimmy Donaldson, de echte naam van MrBeast, had met andere woorden net zo goed een van de vijf slachtoffers kunnen zijn van de verongelukte Titan-duikboot, zegt hij op Twitter.

Als bewijs deelt hij een screenshot van de uitnodiging. “Het team zou het geweldig vinden als je zou meegaan”, zo luidt het onder meer.

Maar alerte Twitter-gebruikers trekken zijn verhaal op zijn minst in twijfel omdat het screenshot dat hij via iPhone verstuurde blauw is. Dat betekent dat wie het screenshot maakte, het bericht zelf verstuurde. Anders zou het grijs zijn.

Enkele twitteraars suggereren daarom dat MrBeast het screenshot vervalste en dat hij vooral uit was op aandacht.

Maar hij verdedigde zich intussen door te stellen dat een vriend hem het screenshot had gestuurd omdat hij het oude, originele, bericht was vergeten op te slaan.