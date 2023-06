Nieuwe eigenaars KV Kortrijk krijgen tot 6 juli de tijd om te betalen, anders wacht hen schadeclaim

De deadline om de deal af te ronden is 6 juli. Rondom de Kaminski’s beweren ze bij hoog en laag dat het in orde kan en zal komen, in Kortrijk twijfelen ze daar steeds harder aan. Als de Kaminski’s niet snel over de brug komen, mogen ze een serieuze schadeclaim verwachten. In het Guldensporenstadion is de sportieve leiding niet zinnens nog lang lijdzaam toe te zien. De bedoeling is om snel een coach aan te stellen, Edward Still (32) is de belangrijkste kandidaat.