Waarschuwing: ‘verborgen’ alcohol in bereidingen voor kinderen

Alcohol in de vorm van ethanol kan worden gebruikt als hulpstof, om actieve ingrediënten beter te onttrekken, als oplosmiddel of als conserveermiddel. Mogelijk wordt het soms zelfs zonder geldige reden toegevoegd, vrezen de experten van de Hoge Gezondheidsraad.

‘Mogelijk’, want vandaag is het moeilijk om de aanwezigheid en hoeveelheid van ethanol vast te stellen. Anders dan dranken moeten supplementen niet duidelijk het alcoholgehalte aangeven. “Dat moet anders zodat wij een degelijke monitoring kunnen doen”, zegt professor Stefaan De Henauw (UGent), die meewerkte aan het advies. Vandaag komen vooral bachbloesems in het vizier, een plantaardig extract waar geregeld cognac aan wordt toegevoegd.

In hun advies stellen de experten dat fabrikanten de aanwezigheid van alcohol moeten documenteren, nauwkeurig berekenen en melden op het etiket. Ook moeten ze uitleggen waarom geen alternatief werd gebruikt. Sommige medicijnen stellen kinderen op een strikt gecontroleerde manier bloot aan een dosis alcohol, maar in dat geval is het essentieel voor hun behandeling en is de risico-batenbalans duidelijk in het voordeel van het kind. Bij veel preparaten is de beoogde doeltreffendheid echter zwak of onbestaande, waardoor het gebruik van alcohol moeilijk te rechtvaardigen valt.

Vanaf eerste druppel

In afwachting van een uitgebreid overzicht van de hoeveelheden alcohol in dergelijke preparaten, adviseert de Hoge Gezondheidsraad om het gebruik ervan maximaal te beperken, zeker in producten zonder strikt medicinale werking.

Om ethische redenen valt de impact van langdurige blootstelling aan lage doses alcohol bij kinderen moeilijk te onderzoeken. Evidentie ontbreekt, zegt De Henauw, maar “men gaat ervan uit dat er wel degelijk risico’s zijn.” De Wereldgezondheidsorganisatie was begin dit jaar glashelder: er bestaat geen veilig consumptieniveau. Risico’s beginnen bij de eerste druppel.