Ladislas Leys, één van Vlaanderens meest excentrieke horeca-investeerders. En eergisteren ook veroordeeld wegens verkrachting. — © IF

De flamboyante horecaondernemer Ladislas Leys, bekend van de (failliete) foodmarket in Gent en een exuberant (ook failliet) concept in Antwerpen, waagt zijn kans voortaan in Brussel en Dubai. Amper enkele dagen geleden kreeg hij nog vier jaar cel wegens verkrachting. “Wijze lessen, maar ik ben niet kapot te krijgen.”