Juf Tatiana (24), die afgelopen zomer wanhopig naar werk zocht, heeft positief nieuws: “Ik mag het eindelijk van de daken schreeuwen”

Er was een oproep op Facebook en interviews in onder meer Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen voor nodig. Maar na een lange en frustrerende sollicitatieperiode kwam er een week voor de start van het schooljaar toch witte rook voor de pas afgestuurde Tatiana Hermans. De Stabroekse mocht op 1 september aan de slag op Sint-Eduardus in Merksem. Als kers op de taart kreeg ze deze week te horen dat de school ook volgend schooljaar op haar rekent. “Het doet deugd.”

LEES OOK. Tatiana (23) zoekt wanhopig job als leerkracht en schakelt Facebook in: “Van lerarentekort heb ik nog maar weinig gemerkt”

“Ik ben in de zevende hemel met het nieuws”, glundert de 24-jarige Tatiana Hermans. “Ik moest het de afgelopen dagen nog even voor mezelf houden, maar ik ben blij dat ik het nu eindelijk van de daken mag schreeuwen.”

Zo heeft Tatiana nog voor de zomervakantie begint jobzekerheid. Een schril contrast met afgelopen jaar. “Dat doet deugd”, aldus de juf. “De afgelopen weken bleef ik in het ongewisse over mijn toekomst. Maar na een positief gesprek met de directrice bleek dat ze op Sint-Eduardus tevreden zijn over mij. Ik heb blijkbaar een groot hart voor kinderen. Niet onbelangrijk in mijn rol”, lacht de Stabroekse.

Juf Tatiana onderweg naar Sint-Eduardus. — © Jan Van der Perre

“Zelf zeg ik ook volmondig ja tegen een verlengd verblijf”, gaat ze voort. “Ik woon niet al te ver, onderhoud een goede band met de collega’s en amuseer me rot met de kindjes. Ik blik ontzettend positief terug op het afgelopen schooljaar en kan niet wachten om er in september opnieuw in te vliegen.”

Hoe dat nieuwe schooljaar er praktisch uit zal zien, is koffiedik kijken. “Dit jaar kreeg ik pas na de Krokusvakantie een eigen klasje. Komend schooljaar krijg ik de eendjesklas of de vlinderklas toegewezen. Wellicht valt de beslissing deze week. Het heeft er in ieder geval alle schijn van dat ik het hele jaar met dezelfde groep kindjes mag werken in hetzelfde klaslokaal. Superfijn”, meent Tatiana.

Uitblazen op vakantie

Deze vrijdag wuift de juf haar huidige klasgroep uit. “Een bende die me voor altijd zal bijblijven. Ik heb alvast een foto met de kindjes gemaakt, want ze hebben me een aantal onvergetelijke momenten bezorgd. Zo lopen ze na de laatste bel vaak nog even langs in mijn klasje om te kijken of ik er nog ben. Zoiets vult mijn hart met liefde. Ik ben nu al benieuwd welke bengels ik volgend jaar ga ontmoeten.”

Maar voor het zover is, wil Tatiana genieten van een welgekomen vakantieperiode. “Dat hebben we dubbel en dik verdiend. Even uitrusten om op 1 september opnieuw met opgeladen batterijen het beste van mezelf te geven. Let’s go!”

LEES OOK. Juf Tatiana (23), die wanhopig job zocht, geniet van haar eerste schooldag op Sint-Eduardus

(lava)